快訊

110年至113年統一發票少發86億獎金 賴士葆轟財政部玩數字遊戲

寒假首日桃機塞爆！多家航空劃位系統突異常 已修復並恢復正常營運

霍諾德攀台北101延期 氣象署曝台北今雨綿綿原因…明天恐怕也不樂觀

影／嘉義市普發6千元消費金 黃敏惠親送紅包市民贈對聯滿滿感動

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市今明周休普發6千元消費金，以及65歲以上長輩千元春節禮金，市長黃敏惠上午10時前往北興國中發放點巡查受訪。記者魯永明／攝影
嘉義市今明周休普發6千元消費金，以及65歲以上長輩千元春節禮金，市長黃敏惠上午10時前往北興國中發放點巡查受訪。記者魯永明／攝影

嘉義市今明周休普發6千元消費金，以及65歲以上長輩千元春節禮金，一早各發放據點人潮絡繹不絕，現場洋溢喜悅。市長黃敏惠上午10時前往北興國中發放點巡查，受到市民熱情歡迎，「謝謝市長」、「感恩市長」聲音此起彼落，場面溫馨熱鬧。黃敏惠逐一向排隊市民致意，慰問現場工作人員與執勤警察，感謝他們為發放作業付出辛勞。親自點算鈔票、將紅包交到市民手中，讓民眾直呼「謝謝市長、好有過年感」。

市長貼心展示這次市府特別設計紅包袋，其中裝有6千元消費金的紅包袋，上頭印著「市府發錢、市民花錢、嘉義市大賺錢」的標語，並由市長黃敏惠與議長陳姿妏共同署名，象徵府會攜手、回饋市民。長輩專屬千元春節禮金，以2張新的500元鈔票放入紅包袋中，象徵市府祝福心意，讓長輩拿到後笑得合不攏嘴。

黃敏惠指出，面對美國關稅政策衝擊以及去年丹娜絲颱風影響，在議會支持下，市府普發消費金，讓全市26萬938名符合資格市民都能領到6千元；長輩春節禮金受惠5萬多人。黃敏惠呼籲市民把這筆消費金留在嘉義、用在嘉義，市府規畫商圈消費等配套措施，希望將6千元「放大使用」，預估可帶動超過30億元的經濟效益，讓在地商圈、夜市與產業都能受惠。

黃敏惠笑容滿面地展示一副特別春聯，這是由謝姓退休老師，與女書法家致贈。春聯巧妙嵌入市長名字，上聯「敏智敏心敏市政」、下聯「惠民惠國惠蒼生」，寓意深遠。黃敏惠看後相當感動，表示這副春聯給了市府團隊極大的鼓舞與期許，也展現嘉義市獨有的人文溫度，她會格外珍惜這份心意。

嘉義市今明周休普發6千元消費金，以及65歲以上長輩千元春節禮金，市長黃敏惠上午10時前往北興國中發放點巡查，受到市民熱情歡迎，「謝謝市長」、「感恩市長」聲音此起彼落。記者魯永明／攝影
嘉義市今明周休普發6千元消費金，以及65歲以上長輩千元春節禮金，市長黃敏惠上午10時前往北興國中發放點巡查，受到市民熱情歡迎，「謝謝市長」、「感恩市長」聲音此起彼落。記者魯永明／攝影
嘉義市今明周休普發6千元消費金，以及65歲以上長輩千元春節禮金，市長黃敏惠上午10時前往北興國中發放點巡查，受到市民熱情歡迎，「謝謝市長」、「感恩市長」聲音此起彼落。記者魯永明／攝影
嘉義市今明周休普發6千元消費金，以及65歲以上長輩千元春節禮金，市長黃敏惠上午10時前往北興國中發放點巡查，受到市民熱情歡迎，「謝謝市長」、「感恩市長」聲音此起彼落。記者魯永明／攝影
嘉義市今明周休普發6千元消費金，以及65歲以上長輩千元春節禮金，市長黃敏惠上午10時前往北興國中發放點巡查，展示這次市府特別設計紅包袋，其中裝有6千元消費金的紅包袋，上頭印著「市府發錢、市民花錢、嘉義市大賺錢」的標語，並由市長黃敏惠與議長陳姿妏共同署名。長輩專屬千元春節禮金，以2張新的500元鈔票放入紅包袋。記者魯永明／攝影
嘉義市今明周休普發6千元消費金，以及65歲以上長輩千元春節禮金，市長黃敏惠上午10時前往北興國中發放點巡查，展示這次市府特別設計紅包袋，其中裝有6千元消費金的紅包袋，上頭印著「市府發錢、市民花錢、嘉義市大賺錢」的標語，並由市長黃敏惠與議長陳姿妏共同署名。長輩專屬千元春節禮金，以2張新的500元鈔票放入紅包袋。記者魯永明／攝影
嘉義市今明周休普發6千元消費金，以及65歲以上長輩千元春節禮金，市長黃敏惠上午10時前往北興國中發放點巡查，受到市民熱情歡迎，「謝謝市長」、「感恩市長」聲音此起彼落。記者魯永明／攝影
嘉義市今明周休普發6千元消費金，以及65歲以上長輩千元春節禮金，市長黃敏惠上午10時前往北興國中發放點巡查，受到市民熱情歡迎，「謝謝市長」、「感恩市長」聲音此起彼落。記者魯永明／攝影
嘉義市今明周休普發6千元消費金，以及65歲以上長輩千元春節禮金，市長黃敏惠上午10時前往北興國中發放點巡查，受到市民熱情歡迎，「謝謝市長」、「感恩市長」聲音此起彼落。記者魯永明／攝影
嘉義市今明周休普發6千元消費金，以及65歲以上長輩千元春節禮金，市長黃敏惠上午10時前往北興國中發放點巡查，受到市民熱情歡迎，「謝謝市長」、「感恩市長」聲音此起彼落。記者魯永明／攝影
黃敏惠笑容滿面地展示一副特別春聯，這是由謝姓退休老師，與女書法家致贈。春聯巧妙嵌入市長名字，上聯「敏智敏心敏市政」、下聯「惠民惠國惠蒼生」，寓意深遠。黃敏惠看後相當感動。記者魯永明／攝影
黃敏惠笑容滿面地展示一副特別春聯，這是由謝姓退休老師，與女書法家致贈。春聯巧妙嵌入市長名字，上聯「敏智敏心敏市政」、下聯「惠民惠國惠蒼生」，寓意深遠。黃敏惠看後相當感動。記者魯永明／攝影

紅包

延伸閱讀

農曆年前黃敏惠任內最後1年小內閣異動 新任勞青處長是他

影／春節前最有感紅包！嘉市普發6千元、長輩加碼千元 市民嗨翻

嘉市藍白陣營3市長參選人搶當黃敏惠接班人 選戰暗潮洶湧

嘉市第2位副市長揭曉 黃敏惠宣布秘書長陳永豐接任

相關新聞

影／春節前最有感紅包！嘉市普發6千元、長輩加碼千元 市民嗨翻

農曆春節前，嘉義市送上超有感大紅包！市府今起普發每人6千元消費金，65歲以上長輩再加碼千元春節禮金，總發放金額高達15....

影／嘉義市普發6千元消費金 黃敏惠親送紅包市民贈對聯滿滿感動

嘉義市今明周休普發6千元消費金，以及65歲以上長輩千元春節禮金，一早各發放據點人潮絡繹不絕，現場洋溢喜悅。市長黃敏惠上午...

嘉義市普發6千消費金再放大 市府滿額送夜市券引爆年節消費戰

嘉義市振興經濟好康一波接一波。市府普發市民每人6千元消費金，端出「放大版」回饋方案，2月1日起在嘉市店家消費，單筆或累積...

台南山城地震一年受損房屋修好一半 市府宣示要提振經濟

去年台南0121楠西地震4000棟多數偏遠房屋受損，市府今天表示，受損嚴重列入紅黃單的房屋已有一半完成修繕。協助居民重建...

農曆年前黃敏惠任內最後1年小內閣異動 新任勞青處長是他

農曆年前，嘉市長黃敏惠任期最後1年「小內閣」部分局處長異動，引發關注。新設勞青處31日在大同技術學院揭牌，市長黃敏惠宣布...

「天空之鏡」映照台南六甲落羽松 絕美水田倒影限時登場

冷氣團南下，台南六甲落羽松出現黃、綠、紅顏色相間的「漸層絕美期」、今明這兩天又剛好有「天空之鏡」美景相映，因最佳狀況只有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。