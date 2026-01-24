影／嘉義市普發6千元消費金 黃敏惠親送紅包市民贈對聯滿滿感動

嘉義市今明周休普發6千元消費金，以及65歲以上長輩千元春節禮金，一早各發放據點人潮絡繹不絕，現場洋溢喜悅。市長黃敏惠上午10時前往北興國中發放點巡查，受到市民熱情歡迎，「謝謝市長」、「感恩市長」聲音此起彼落，場面溫馨熱鬧。黃敏惠逐一向排隊市民致意，慰問現場工作人員與執勤警察，感謝他們為發放作業付出辛勞。親自點算鈔票、將紅包交到市民手中，讓民眾直呼「謝謝市長、好有過年感」。

市長貼心展示這次市府特別設計紅包袋，其中裝有6千元消費金的紅包袋，上頭印著「市府發錢、市民花錢、嘉義市大賺錢」的標語，並由市長黃敏惠與議長陳姿妏共同署名，象徵府會攜手、回饋市民。長輩專屬千元春節禮金，以2張新的500元鈔票放入紅包袋中，象徵市府祝福心意，讓長輩拿到後笑得合不攏嘴。

黃敏惠指出，面對美國關稅政策衝擊以及去年丹娜絲颱風影響，在議會支持下，市府普發消費金，讓全市26萬938名符合資格市民都能領到6千元；長輩春節禮金受惠5萬多人。黃敏惠呼籲市民把這筆消費金留在嘉義、用在嘉義，市府規畫商圈消費等配套措施，希望將6千元「放大使用」，預估可帶動超過30億元的經濟效益，讓在地商圈、夜市與產業都能受惠。