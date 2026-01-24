嘉義市普發6千消費金再放大 市府滿額送夜市券引爆年節消費戰

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市振興經濟好康一波接一波。市府普發市民每人6千元消費金，端出「放大版」回饋方案，2月1日起在嘉市店家消費，單筆或累積滿2千元可兌換200元商圈夜市券，每人最高可領600元，讓逛商圈、吃美食再添小確幸。圖／嘉市府提供

嘉義市振興經濟好康一波接一波。市府普發市民每人6千元消費金，端出「放大版」回饋方案，2月1日起在嘉市店家消費，單筆或累積滿2千元可兌換200元商圈夜市券，每人最高可領600元，讓逛商圈、吃美食再添小確幸。市府指出，「消費滿額送商圈夜市券」活動限定發票開立日期為2月1日以後，並自3月起開放兌換，將公布市府建設處臉書粉專及官網，提醒市民關注。

普發現金6千總預算16億8054萬元，市府編列3千萬元推動「振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫」，推出「滿千送百」夜市券，預估發放2500萬元夜市券，帶動約2.5億元消費動能。同時規畫2500萬元觀光產業補助自由行計畫，國內旅客入住嘉市合法旅宿，每房每晚最高補助1000元，預計3月上路。

市府指出，普發現金搭配商圈夜市加碼與觀光住宿補助，可形成「現金到手、消費加倍」效應。依據國發會過去評估，振興措施每1元預算最高可創造近2元

GDP 效益，推估本次6千元消費金可帶動約32億元經濟活動。消費金發放，百貨、餐飲、夜市與商圈已全面「備戰」，一場年節前的消費搶市大戰，成為嘉義市最火熱的經濟焦點。

