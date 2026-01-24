台南山城地震一年受損房屋修好一半 市府宣示要提振經濟

去年台南0121楠西地震4000棟多數偏遠房屋受損，市府今天表示，受損嚴重列入紅黃單的房屋已有一半完成修繕。協助居民重建家園時也啟動振興災區地方產業與經濟，觀光資源與特色產。

市府說，有人問為何經過一年了、修繕重建進度才大約一半，那是因為部分受災房屋因屋主未實際居住，至少暫時不打算修繕，部分則是涉及結構補強與專業修繕，修繕進度無法再加快，中央已同意延長補助期程至明年8月30日，提供受災戶充足時間完成修繕作業，市府也將持續主動關懷與行政協助，確保市民居住安全。

市府表示，春節連假將至，持續推動山區地方經濟，整合楠西、玉井、左鎮、南化及東山等災區觀光資源與特色產業，商圈輔導、地方創生與節慶活動串聯，打造兼具自然景觀、人文底蘊與產業活力的山城旅遊路線。

邀請全國民眾春節假期走進台南山城，感受不同於都會與海線的山城慢活魅力。

市府稱，楠西地震後建築物損壞申報案件共2064件，其中紅單500件、黃單1564件，修繕重建工作持續推動，目前已完成解列1071件，紅黃單修繕解列比例約五成，若將免貼單2085件一併納入整體房屋安全處理進度評估，整體處理情形約七五成，相關作業進度「在掌控範圍內」。

市府指出，地方產業與經濟振興相關計畫從「商圈輔導」、「地方創生」到「觀光整合」，要逐步為山區注入長期發展動能，讓地方在穩定基礎上持續向前。

商圈輔導經濟發展局提出專案輔導計畫，協助楠西、玉井及東山等地商圈規畫集章促銷、市集活動與特色小旅行，提升商圈能見度與消費動能，鼓勵在地店家與農產業者參與，形塑具地方特色的旅遊消費環境。

楠西與玉井則已推動地方創生計畫，結合自然景觀、農特產品與文化資源，發展深度旅遊體驗。公私協力與跨局處合作，串聯梅嶺花季、山城步道、特色聚落與農產體驗，吸引遊客停留消費，為地方產業注入新動能。

市府說，春節期間楠西、玉井梅花盛開，整合交通與旅遊資源，規畫便利賞花動線，並結合龜丹溫泉、梅子料理等在地特色，打造適合親子與樂齡族群的輕旅行行程，讓遊客在山城中放慢腳步，感受自然與生活交融的旅遊魅力。農業局也將持續展售活動、通路媒合與整合行銷玉井棗子、東山咖啡及各項特色農產品，讓旅遊人潮轉化為產業收益。