農曆年前黃敏惠任內最後1年小內閣異動 新任勞青處長是他

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市環保局長蕭令宜（右）去年8月25日布達宣誓，日前調任參議。（嘉義市政府提供）
農曆年前，嘉市長黃敏惠任期最後1年「小內閣」部分局處長異動，引發關注。新設勞青處31日在大同技術學院揭牌，市長黃敏惠宣布勞青處長由現任民政處長林家緯出任，林家緯成為首任市府勞青處長，副處長則由社會處兒少及婦女福利科長莊彩鴦升任。

繼日前宣布秘書長陳永豐升任第2位副市長，日前已公布環保局長蕭令宜轉任參議。環保局長蕭令宜去年8月25日布達宣誓，任職未滿1年，因考量個人身體健康因素，轉任參議。黃敏惠最後一任，環保局長已任用2人，先前局長李佳禾轉任秘書，接著由蕭令宜接棒，環保局長暫由副局長孫意淳代理。

美術館原館長陳佳琦任職到去年9月30日，10月1日起由文化局副局長林金龍代理，懸缺的市立美術館長也已拍板定案，市府宣布由台南大學視覺藝術與設計系教授潘青林接任，2月5日舉行布達典禮。

勞青處長由現任民政處長林家緯出任。林家緯中正大學成人及繼續教育學系學士（雙主修社會福利學系）、社會福利學系碩士，高考社工師合格。黃敏惠7年前回任市長後，起用林家緯擔任社會處長，後調民政處長，再調首任勞青處長。

除已公布人事，秘書長、新增副秘書長及空缺的環保局長職缺由誰接任，同樣受矚目。黃敏惠市長最後1年如何透過人事布局穩定施政節奏，成為關注焦點。

嘉市長黃敏惠宣布勞青處長由現任民政處長林家緯出任，林家緯成為首任市府勞青處長。圖／取自林家緯臉書
嘉市長黃敏惠宣布勞青處長由現任民政處長林家緯出任，林家緯成為首任市府勞青處長。圖／取自林家緯臉書

