影／春節前最有感紅包！嘉市普發6千元、長輩加碼千元 市民嗨翻

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市府今起普發每人6千元消費金，65歲以上長輩再加碼千元春節禮金，市民開心期待迎春節前「現金驚喜」。記者魯永明／攝影
農曆春節前，嘉義市送上超有感大紅包！市府今起普發每人6千元消費金，65歲以上長輩再加碼千元春節禮金，總發放金額高達15.8億元。一大早，全市136處發放據點同步啟動，規模比照選舉，發放時間上午8時半還沒到，就出現排隊人潮，市民開心期待迎春節前「現金驚喜」。

不少民眾領到現金紅包，臉上藏不住笑意，直呼「好開心、好幸福！」有人開心表示，等等就要帶家人去吃一頓好的，也有人打算把錢存起來規畫旅遊；有長輩笑說，這筆錢要留作過年包給家人的紅包。更有家庭一次五口同堂領取，現場就能領到3萬元，直說過年前收到這分心意，實在「好確幸」。

這是嘉市史上第2次普發現金。上一次是疫情期間，2021年10月發放每人2千元；這回不僅金額翻倍，更是嘉市歷來發放總額最高的1次。，也是市長黃敏惠4任市長最後1次發放，全市約26萬1千多人符合資格可領取，逾5萬65歲以上長輩每人合計可拿到7千元。

市府行政作業規畫周詳，符合資格者帶通知單、身分證，蓋好印章、委託書，發放名冊核對無誤快速領取，比投票速度還快。為順利發放龐大金額，市府總動員，出動超過1200名工作人員及逾500名警力，全面護鈔、維持秩序。大量千元鈔票清點與保管，讓第一線人員承受不小壓力，警方也不敢大意，全程戒備，確保發放安全無虞。

市長黃敏惠上午10點將前往北興國中、大同國小巡視發放情形，感謝工作人員與警察辛勞。黃敏惠說，面對去年丹娜斯颱風及美國關稅政策對民生帶來衝擊，在市府團隊通力合作與議會支持下，才能推出這項消費金政策。嘉市嚴守財政紀律，連續15年未舉債，公共債務連續7年維持零負債，才能在不排擠年度預算、不增加市民負擔的前提下回饋市民。呼籲市民把消費金留在嘉，在地消費，帶動商圈、夜市與產業活絡，搭配商圈優惠措施，為春節點燃經濟動能，讓「市府發錢、市民花費、嘉市大賺錢」，為城市注入向前的力量。

春節 紅包 普發6000 普發現金 長輩

