快訊

快訊／霍諾德今日取消攀爬101！台北雨勢不停「風險太大」

高市解散國會 眾議院議員「被開除」為何高喊萬歲…他推測可能原因

「天空之鏡」映照台南六甲落羽松 絕美水田倒影限時登場

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
水田「天空之鏡」映照台南六甲落羽松 絕美倒影驚艷登場。圖／六甲區公所提供
水田「天空之鏡」映照台南六甲落羽松 絕美倒影驚艷登場。圖／六甲區公所提供

冷氣團南下，台南六甲落羽松出現黃、綠、紅顏色相間的「漸層絕美期」、今明這兩天又剛好有「天空之鏡」美景相映，因最佳狀況只有幾天，區公所呼籲喜歡拍照、自拍民眾把握僅有的「黃金時機」。

六甲落羽松因鄰近農田一期稻作供水灌溉，形成了天然倒影，將落羽松的繽紛色彩完美復刻於水面，蓄水農田形成天然的「天空之鏡」 ，只有第一期稻作烏山頭水庫放水灌溉才有的「專屬限定攝影視角」。

六甲區長陳啓榮說，落羽松林位於菁埔埤國家級濕地旁，自然生態資源豐富。推薦遊客把握農田蓄水準備插秧的黃金時段，這時平靜的水面如鏡，不僅能拍出落羽松林層疊的對稱美，搭配台南冬季清澈的藍天白雲，景色如詩如畫能讓人驚艷不已。

陳啓榮指出，除了落羽松森林漸層色彩，區公所今年在周邊廣植波斯菊與紅蕎麥現正盛開。鮮豔的花海與綠黃紅繽紛落羽松相互輝映，吸引大量網美與攝影愛好者拍照打卡，目前最後一波太陽麻金黃色花海即將盛開。

區公所表示，「2026六甲落羽松季」31日開幕。規畫「羽落季節稻六甲-松鶴逗陣遊曾文」系列活動，結合在地特色小吃與文創市集，讓民眾在春節連假期間，來場充滿詩意的六甲冬日小旅行。

水田「天空之鏡」映照台南六甲落羽松 絕美倒影驚艷登場。圖／六甲區公所提供
水田「天空之鏡」映照台南六甲落羽松 絕美倒影驚艷登場。圖／六甲區公所提供
水田「天空之鏡」映照台南六甲落羽松 絕美倒影驚艷登場。圖／六甲區公所提供
水田「天空之鏡」映照台南六甲落羽松 絕美倒影驚艷登場。圖／六甲區公所提供
水田「天空之鏡」映照台南六甲落羽松 絕美倒影驚艷登場。圖／六甲區公所提供
水田「天空之鏡」映照台南六甲落羽松 絕美倒影驚艷登場。圖／六甲區公所提供
水田「天空之鏡」映照台南六甲落羽松 絕美倒影驚艷登場。圖／六甲區公所提供
水田「天空之鏡」映照台南六甲落羽松 絕美倒影驚艷登場。圖／六甲區公所提供
水田「天空之鏡」映照台南六甲落羽松 絕美倒影驚艷登場。圖／六甲區公所提供
水田「天空之鏡」映照台南六甲落羽松 絕美倒影驚艷登場。圖／六甲區公所提供
水田「天空之鏡」映照台南六甲落羽松 絕美倒影驚艷登場。圖／六甲區公所提供
水田「天空之鏡」映照台南六甲落羽松 絕美倒影驚艷登場。圖／六甲區公所提供

落羽松 台南 攝影

延伸閱讀

台東鳳梨釋迦拓展外銷市場　黃建賓爭取補助

嘉義縣梅山公園白梅盛開 3000株雪白花海宛如平地雪景

台東鳳梨釋迦外銷卡關、價格探底 立委：中央須正視關稅

中部唯一「低海拔鬱金香」！百花齊放宛如歐洲花園夢幻盛開

相關新聞

「天空之鏡」映照台南六甲落羽松 絕美水田倒影限時登場

冷氣團南下，台南六甲落羽松出現黃、綠、紅顏色相間的「漸層絕美期」、今明這兩天又剛好有「天空之鏡」美景相映，因最佳狀況只有...

溫差大磁磚易剝落！南市府籲自主維護外牆 未依規最高罰30萬

去年寒冬曾傳出大廈外牆磁磚剝落公安事故，近期低溫特報持續發布，台南市政府工務局提醒，近期氣溫變化劇烈，提醒民眾應自主檢查...

台南危樓來亞大樓 春節後市府啟動代拆

台南市區來亞大樓去年初楠西地震受損列為危樓，依法強制拆除，歷經1次流標最近順利發包，市府工務局表示，廠商已送交通維持計畫...

不定時炸彈！台南市區知名危樓「來亞大樓」終於要拆除

台南市區來亞大樓去年初楠西地震受損列為危樓，依法強制拆除，歷經一次流標後最近順利完成發包，市府工務局表示，廠商已送交通維...

地方殷切期盼多年 台南善化區蓮潭里興建活動中心落成

台南市善化區蓮潭里興建活動中心今天落成啟用典禮，在地民代及里民見證。地上2層、1樓設公設民營托嬰中心，面積約128坪，2...

雲林新品牌「土豆鳥」花生超搶手 生態農耕成功吸引土豆鳥共生

正值欣賞小辮鴴（土豆鳥）的最佳時機，雲林縣生態永續農業協會與元長青農李政學合作，友善耕種花生，成功吸引許多珍貴鳥類造訪，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。