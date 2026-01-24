「天空之鏡」映照台南六甲落羽松 絕美水田倒影限時登場

冷氣團南下，台南六甲落羽松出現黃、綠、紅顏色相間的「漸層絕美期」、今明這兩天又剛好有「天空之鏡」美景相映，因最佳狀況只有幾天，區公所呼籲喜歡拍照、自拍民眾把握僅有的「黃金時機」。

六甲落羽松因鄰近農田一期稻作供水灌溉，形成了天然倒影，將落羽松的繽紛色彩完美復刻於水面，蓄水農田形成天然的「天空之鏡」 ，只有第一期稻作烏山頭水庫放水灌溉才有的「專屬限定攝影視角」。

六甲區長陳啓榮說，落羽松林位於菁埔埤國家級濕地旁，自然生態資源豐富。推薦遊客把握農田蓄水準備插秧的黃金時段，這時平靜的水面如鏡，不僅能拍出落羽松林層疊的對稱美，搭配台南冬季清澈的藍天白雲，景色如詩如畫能讓人驚艷不已。

陳啓榮指出，除了落羽松森林漸層色彩，區公所今年在周邊廣植波斯菊與紅蕎麥現正盛開。鮮豔的花海與綠黃紅繽紛落羽松相互輝映，吸引大量網美與攝影愛好者拍照打卡，目前最後一波太陽麻金黃色花海即將盛開。