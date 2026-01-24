國小也去戶外教學！雲林友善農法花生田 近千「土豆鳥」來訪

正值欣賞小辮鴴（土豆鳥）最佳時機，雲林縣生態永續農業協會與元長鄉青農李政學合作，友善耕種花生，吸引許多珍貴鳥類造訪、近千隻土豆鳥棲息。協會以優於行情收購青農1000台斤花生，產出「土豆鳥」帶殼花生及花生糖，2周賣完。青農表示，將持續合作讓生態保育永續。

協會秘書長池沛玲說，土豆鳥每年10月底至隔年2月來台度冬，多數集中在雲林元長鄉，1年多前協會與青農李政學合作，用益菌、天然酵素、有機肥料等方式改善2公頃土地。

李政學說，去年在田間放置棲架，全天記錄花生成長過程，出現紅尾伯勞、彩鷸、黑翅鳶，最近發現近千隻土豆鳥棲息覓食，成功復育土豆田，成鳥類聚集天堂。

協會以高出市價20元收購1000台斤花生，除加工製成帶殼花生、花生糖，其中300台斤回歸農田犁成肥料，首度建立「土豆鳥」品牌花生，意外獲得市場青睞，數百台斤花生秒殺。

池沛玲指出，民眾認同「土豆鳥」花生背後故事，短短2周就銷售一空，也吸引其他青農加入；李政學說，合作模式讓收益大增，但最大意義是協助生態保育，許多學校來戶外教學，值得更多青農投入。