聽新聞
0:00 / 0:00

溫差大磁磚易剝落！南市府籲自主維護外牆 未依規最高罰30萬

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市工務局提醒住戶自主檢查建築物外牆磁磚、飾材及附掛物，避免因溫度劇烈變化，引起冷縮現象而有掉落之虞。圖／台南市工務局提供
台南市工務局提醒住戶自主檢查建築物外牆磁磚、飾材及附掛物，避免因溫度劇烈變化，引起冷縮現象而有掉落之虞。圖／台南市工務局提供

去年寒冬曾傳出大廈外牆磁磚剝落公安事故，近期低溫特報持續發布，台南市政府工務局提醒，近期氣溫變化劇烈，提醒民眾應自主檢查建築物外牆磁磚、飾材及附掛物等，有無因溫度劇烈變化，引起冷縮現象而有掉落之虞，若未依規定維護建築物構造及設備安全，依法可處30萬元以下罰鍰。

先前中西區來亞大樓就發生過多次外牆磁磚剝落，下起「磁磚雨」，引起過往人行及車輛恐慌，大樓經判定為危樓後，終於要拆除一勞永逸。

工務局表示，建築物所有權人及公寓大廈管理組織，平時應確實自主檢查大樓外牆磁磚、飾材及附掛物，如有凸起、鬆動或剝落情形，應及時圍設警示標示或防護措施，提醒路過行人或車輛注意安全，並應盡速修復，避免發生磁磚、附掛物掉落情事，影響人車安全。

工務局指出，建築物所有權人、使用人，應維護建築物合法使用與構造及設備安全，未依規定維護者，依建築法第91條規定，可處建築物所有權人6萬元以上，30萬元以下罰鍰。

工務局提醒建築物所有權人、公寓大廈管理組織，除了平日應做好建築物的安全維護，也應定期自主巡查，或委託專業廠商檢視外牆安全。

如果外牆有疑似脫落情形，工務局呼籲所有權人盡速改善，以防範災害發生。

公安 低溫 台南

延伸閱讀

不定時炸彈！台南市區知名危樓「來亞大樓」終於要拆除

高雄豪宅工地半夜26樓頂失火 市府勒令停工鑑定開罰9萬元

高雄鼓山興建中30層豪宅大樓起火 雲梯車高度有極限 靠這方式滅火

注意！天冷磁磚易剝落 大樓外牆未維護最高可罰30萬

相關新聞

不定時炸彈！台南市區知名危樓「來亞大樓」終於要拆除

台南市區來亞大樓去年初楠西地震受損列為危樓，依法強制拆除，歷經一次流標後最近順利完成發包，市府工務局表示，廠商已送交通維...

國小也去戶外教學！雲林友善農法花生田 近千「土豆鳥」來訪

正值欣賞小辮鴴（土豆鳥）最佳時機，雲林縣生態永續農業協會與元長鄉青農李政學合作，友善耕種花生，吸引許多珍貴鳥類造訪、近千...

溫差大磁磚易剝落！南市府籲自主維護外牆 未依規最高罰30萬

去年寒冬曾傳出大廈外牆磁磚剝落公安事故，近期低溫特報持續發布，台南市政府工務局提醒，近期氣溫變化劇烈，提醒民眾應自主檢查...

台南危樓來亞大樓 春節後市府啟動代拆

台南市區來亞大樓去年初楠西地震受損列為危樓，依法強制拆除，歷經1次流標最近順利發包，市府工務局表示，廠商已送交通維持計畫...

地方殷切期盼多年 台南善化區蓮潭里興建活動中心落成

台南市善化區蓮潭里興建活動中心今天落成啟用典禮，在地民代及里民見證。地上2層、1樓設公設民營托嬰中心，面積約128坪，2...

雲林新品牌「土豆鳥」花生超搶手 生態農耕成功吸引土豆鳥共生

正值欣賞小辮鴴（土豆鳥）的最佳時機，雲林縣生態永續農業協會與元長青農李政學合作，友善耕種花生，成功吸引許多珍貴鳥類造訪，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。