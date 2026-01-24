台南危樓來亞大樓 春節後市府啟動代拆

台南市區來亞大樓去年初楠西地震受損列為危樓，依法強制拆除，歷經1次流標最近順利發包，市府工務局表示，廠商已送交通維持計畫審查，核定後召開施工說明會，春節後進場拆除。拆除費逾4000萬元，市府代位拆除先行墊付，後續依法向住戶求償；議員要求加快拆除，主動對周邊住戶店家減稅。

來亞大樓老舊、外觀破敗，曾在颱風期間磁磚掉落，去年初楠西規模5.6地震，外牆磁磚及部分女兒牆剝落，砸毀路邊2輛汽車，經建物鑑定判定結構不宜再使用，大樓須拆除。工務局依建築法要求管理委員會限期拆除，因逾期未辦理，市府啟動代位拆除。

工務局指出，來亞大樓位於府前路與大智路口，為市中心交通繁忙路段，施工期須兼顧行車安全與周邊居民、商家影響，要求廠商提完整交維計畫，目前送交通局審查，通過後將向周邊住戶、商家說明圍設方式及安全措施。

工務局副局長王建雄表示，拆除前將通知住戶進入建物清點是否遺留物品，避免權益受損；施工時將要求廠商縮短工期、降低噪音粉塵，減少對周邊生活與營業活動衝擊，拆除工期預估約3個月，要求廠商做好工地管理，灑水減少揚塵等，將對環境影響降到最低。

議員陳怡珍指出，來亞大樓去年地震造成外牆磁磚與女兒牆剝落，迄今近1年未拆除，讓周邊居民、商家長期處於安全疑慮，嚴重影響生活品質與營業環境，拆除工程預估3至4個月，衝擊時間長。

陳怡珍要求市府主動研議對受影響住戶、店家提供地價稅、房屋稅及營業稅等減免，減輕民眾負擔，不要讓市民等待公共安全改善外，還要承擔額外經濟壓力。財稅局表示，配合公共工程建設受影響有減免規定，營業稅可由工務局出具證明申請減免。