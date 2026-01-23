快訊

不定時炸彈！台南市區知名危樓「來亞大樓」終於要拆除

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市中西區來亞大樓危樓，市府工務局將代位拆除。圖／台南市政府提供
台南市中西區來亞大樓危樓，市府工務局將代位拆除。圖／台南市政府提供

台南市區來亞大樓去年初楠西地震受損列為危樓，依法強制拆除，歷經一次流標後最近順利完成發包，市府工務局表示，廠商已送交通維持計畫審查，待核定後將召開施工說明會，預計農曆年後進場拆除。拆除經費逾4000萬元，由市府代位拆除並先行墊付，後續依法向住戶求償；議員除要求加快拆除進度，對周邊住戶及店家應主動減稅。

來亞大樓屋齡老舊，外觀破敗，過去即曾在颱風期間發生磁磚掉落情形，去年初楠西規模5.6地震後，大樓外牆磁磚及部分女兒牆剝落，砸毀路邊2輛汽車，經建物安全鑑定判定結構不宜再使用，須拆除整棟大樓。工務局依建築法第81條函請管理委員會限期自行拆除，因逾期未辦理，市府啟動代位拆除程序，

工務局指出，來亞大樓位於府前路與大智路口，屬市中心交通繁忙路段，施工期間須兼顧行車安全與周邊居民、商家影響，因此要求廠商提出完整交維計畫，目前已送交通局審查。待審查通過後，將向周邊住戶與商家說明施工期程、圍設方式及相關安全措施。

工務局副局長建雄表示，拆除前也將通知住戶再次進入建物清點是否仍有遺留物品，避免權益受損；施工時將要求廠商縮短工期、降低噪音與粉塵，並減少對周邊生活與營業活動的衝擊，整體拆除工期預估約3個月，預要求廠商做好工地管理，如定期灑水減少揚塵等，將對環境的影響降到最低。

市議員陳怡珍指出，來亞大樓自去年地震造成外牆磁磚與女兒牆剝落，迄今已近一年仍未拆除，不僅讓周邊居民與商家長期處於安全疑慮中，也嚴重影響生活品質與營業環境，拆除工程預估需3至4個月，對地方衝擊時間長。

陳怡珍要求市府應主動研議針對受影響住戶與店家，提供地價稅、房屋稅及營業稅等減免措施，實質減輕民眾負擔，不要讓市民在等待公共安全改善的同時，還要承擔額外的經濟壓力；財稅局表示，若因配合公共工程建設受到影響是有減免的規定，營業稅部分可由工務局出具證明後申請減免。

台南市中西區來亞大樓，市府工務局表示拆除工程已順利招標，預計農曆年後動工拆除。圖／市府工務局提供
台南市中西區來亞大樓，市府工務局表示拆除工程已順利招標，預計農曆年後動工拆除。圖／市府工務局提供

