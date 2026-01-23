快訊

司機突昏厥！桃園資收車暴衝撞丟垃圾民眾 7人送醫1命危

張惇涵率中選會被提名人拜會國民黨團 傅崐萁見1人直呼：棄暗投明是對的

三立電視採訪車撞飛多人「插入」彰銀 門口保全急跳開幸運逃過一劫

聽新聞
0:00 / 0:00

地方殷切期盼多年 台南善化區蓮潭里興建活動中心落成

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南善化區蓮潭里興建活動中心落成。圖／譚乃澄提供
台南善化區蓮潭里興建活動中心落成。圖／譚乃澄提供

台南市善化區蓮潭里興建活動中心今天落成啟用典禮，在地民代及里民見證。地上2層、1樓設公設民營托嬰中心，面積約128坪，2樓設置禮堂及多功能空間，面積約133坪。總工程經費5224萬多元。

區公所表示，蓮潭里活動中心以兼具多功能與綠美化為目標打造，有大禮堂、里辦公處等多功能休閒空間，為顧及民眾需求設有無障礙電梯及廁所等設施，提供里民優質集會場所，辦理各項公益、文化、教育性活動。

區公所表示，地方里民殷切期盼下，市府支持推動蓮潭里活動中心興建，顯示重視基層公共建設與市民生活品質。

區長譚乃澄說，活動中心提供居民完善的運動與休閒場域、互動交流的平台，進而提升社區整體的生活與居住品質。期盼蓮潭里活動中心為社區注入嶄新活力，形塑友善的公共空間，促進里民間的連結與社區認同，激勵更多人投入參與，提升地方整體福祉。

台南善化區蓮潭里興建活動中心落成。圖／譚乃澄提供
台南善化區蓮潭里興建活動中心落成。圖／譚乃澄提供
台南善化區蓮潭里興建活動中心落成。圖／譚乃澄提供
台南善化區蓮潭里興建活動中心落成。圖／譚乃澄提供
台南善化區蓮潭里興建活動中心落成。圖／譚乃澄提供
台南善化區蓮潭里興建活動中心落成。圖／譚乃澄提供
台南善化區蓮潭里興建活動中心落成。圖／譚乃澄提供
台南善化區蓮潭里興建活動中心落成。圖／譚乃澄提供

台南

延伸閱讀

疏濬砂石車亂竄居民封路抗議 台東縣府：協調改道

高雄鼓山高中美術班20周年 學生彩繪游泳池翻新社區地景

裝修詐騙土城這社區被騙走8千萬裝潢費 防堵惡意低價裝修「收錢就跑」怎麼做？

陸一線城二手房量能回暖

相關新聞

雲林新品牌「土豆鳥」花生超搶手 生態農耕成功吸引土豆鳥共生

正值欣賞小辮鴴（土豆鳥）的最佳時機，雲林縣生態永續農業協會與元長青農李政學合作，友善耕種花生，成功吸引許多珍貴鳥類造訪，...

不定時炸彈！台南市區知名危樓「來亞大樓」終於要拆除

台南市區來亞大樓去年初楠西地震受損列為危樓，依法強制拆除，歷經一次流標後最近順利完成發包，市府工務局表示，廠商已送交通維...

地方殷切期盼多年 台南善化區蓮潭里興建活動中心落成

台南市善化區蓮潭里興建活動中心今天落成啟用典禮，在地民代及里民見證。地上2層、1樓設公設民營托嬰中心，面積約128坪，2...

嘉義縣老年人口比突破24% 今年長照需求恐大增5419人

嘉義縣65歲以上人口比24.11%，位居全國第2，衛生局統計，目前共有1萬6157人使用長照服務，但今年長照需求人口可能...

影／北港鎮公園多棵老樹遭砍惹議 鎮公所說明忍痛砍樹原因

雲林縣北港運動公園動工全面整修園區遊戲區等公共設施，卻一併連砍多棵老樹，因老樹是民眾共同記憶，砍除後引起部分鎮民撻伐，鎮...

台糖日鐵締盟 未來一年互持車票票根可換對方車票1張

台糖公司與日本若櫻鐵道今天簽訂觀光合作協議，1月31日起前往日本鳥取縣若櫻鐵道旅遊，出示台南烏樹林五分車票券即可免費兌換...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。