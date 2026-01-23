聽新聞
地方殷切期盼多年 台南善化區蓮潭里興建活動中心落成
台南市善化區蓮潭里興建活動中心今天落成啟用典禮，在地民代及里民見證。地上2層、1樓設公設民營托嬰中心，面積約128坪，2樓設置禮堂及多功能空間，面積約133坪。總工程經費5224萬多元。
區公所表示，蓮潭里活動中心以兼具多功能與綠美化為目標打造，有大禮堂、里辦公處等多功能休閒空間，為顧及民眾需求設有無障礙電梯及廁所等設施，提供里民優質集會場所，辦理各項公益、文化、教育性活動。
區公所表示，地方里民殷切期盼下，市府支持推動蓮潭里活動中心興建，顯示重視基層公共建設與市民生活品質。
區長譚乃澄說，活動中心提供居民完善的運動與休閒場域、互動交流的平台，進而提升社區整體的生活與居住品質。期盼蓮潭里活動中心為社區注入嶄新活力，形塑友善的公共空間，促進里民間的連結與社區認同，激勵更多人投入參與，提升地方整體福祉。
