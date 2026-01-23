嘉義縣太保「草莓採摘地圖」 串聯7家農場拚經濟

首屆太保市草莓季開跑，市公所攜手太保市農會及轄內7間優質草莓園，推出「草莓採摘地圖」，讓民眾輕鬆按圖索驥，體驗親手採草莓，活絡觀光人潮。

太保市長鄭淑分今天告訴中央社記者，今年太保市公所首度舉辦草莓季，透過「草莓採摘地圖」，整合7大園區特色與資訊，讓遊客能更便利規劃行程，也讓親子有機會親近土地、認識農業，創造美好回憶。

鄭淑分說，草莓季從現在起持續到農曆年後，7大草莓園區也同步推出「太保市民憑證」專屬優惠，鼓勵市民朋友用行動支持在地農業。

太保市農會總幹事黃靜玉表示，農會則配合草莓季特別推出「太保草莓季專屬提盒」，設計精美大方，不論是自用或送禮都相當合適，讓在地草莓不只好吃，更具質感與故事性，提升整體農產附加價值。

黃靜玉說，農會長期輔導農民提升栽培技術，使得草莓品質穩定、風味香甜，同時也協助包裝行銷，增加農民收益。太保市草莓種植面積約3公頃、種植超過10萬株。

太保市公所表示，「草莓採摘地圖」可上公所網站搜尋下載。