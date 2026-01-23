嘉義縣太保「草莓採摘地圖」 串聯7家農場拚經濟

快訊

中央社／ 嘉義縣23日電
首屆嘉義縣太保市草莓季開跑，市公所攜手太保市農會及轄內7間優質草莓園，推出「草莓採摘地圖」，讓遊客能更便利規劃行程。圖／中央社（太保市公所提供）
首屆太保市草莓季開跑，市公所攜手太保市農會及轄內7間優質草莓園，推出「草莓採摘地圖」，讓民眾輕鬆按圖索驥，體驗親手採草莓，活絡觀光人潮。

太保市長鄭淑分今天告訴中央社記者，今年太保市公所首度舉辦草莓季，透過「草莓採摘地圖」，整合7大園區特色與資訊，讓遊客能更便利規劃行程，也讓親子有機會親近土地、認識農業，創造美好回憶。

鄭淑分說，草莓季從現在起持續到農曆年後，7大草莓園區也同步推出「太保市民憑證」專屬優惠，鼓勵市民朋友用行動支持在地農業。

太保市農會總幹事黃靜玉表示，農會則配合草莓季特別推出「太保草莓季專屬提盒」，設計精美大方，不論是自用或送禮都相當合適，讓在地草莓不只好吃，更具質感與故事性，提升整體農產附加價值。

黃靜玉說，農會長期輔導農民提升栽培技術，使得草莓品質穩定、風味香甜，同時也協助包裝行銷，增加農民收益。太保市草莓種植面積約3公頃、種植超過10萬株。

太保市公所表示，「草莓採摘地圖」可上公所網站搜尋下載。

<a href='/search/tagging/2/嘉義' rel='嘉義' data-rel='/2/147406' class='tag'><strong>嘉義</strong></a>縣太保市公所今年首度舉辦草莓季，太保市長鄭淑分（前排左3）表示，草莓季從現在起持續到農曆年後，歡迎遊客前來親手採草莓，體驗香甜風味。圖／中央社（太保市公所提供）
草莓 農會 地圖 嘉義

相關新聞

雲林新品牌「土豆鳥」花生超搶手 生態農耕成功吸引土豆鳥共生

正值欣賞小辮鴴（土豆鳥）的最佳時機，雲林縣生態永續農業協會與元長青農李政學合作，友善耕種花生，成功吸引許多珍貴鳥類造訪，...

嘉義縣老年人口比突破24% 今年長照需求恐大增5419人

嘉義縣65歲以上人口比24.11%，位居全國第2，衛生局統計，目前共有1萬6157人使用長照服務，但今年長照需求人口可能...

影／北港鎮公園多棵老樹遭砍惹議 鎮公所說明忍痛砍樹原因

雲林縣北港運動公園動工全面整修園區遊戲區等公共設施，卻一併連砍多棵老樹，因老樹是民眾共同記憶，砍除後引起部分鎮民撻伐，鎮...

台糖日鐵締盟 未來一年互持車票票根可換對方車票1張

台糖公司與日本若櫻鐵道今天簽訂觀光合作協議，1月31日起前往日本鳥取縣若櫻鐵道旅遊，出示台南烏樹林五分車票券即可免費兌換...

500元運動幣1月26日至2月8日登記抽籤 台南推加碼優惠

運動部2026年推出「運動幣」，並採登記抽籤方式辦理。凡年滿16歲（民國99年1月1日前出生）且設籍國內國民，均可於1月...

嘉義縣梅山公園白梅盛開 3000株雪白花海宛如平地雪景

每逢冬末初春，嘉義梅山公園梅花盛開，迎來雪白花海，文化觀光局分享，即使錯過阿里山難得一見的降雪美景，也別錯過梅山公園一年...

