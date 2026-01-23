雲林新品牌「土豆鳥」花生超搶手 生態農耕成功吸引土豆鳥共生

正值欣賞小辮鴴（土豆鳥）的最佳時機，雲林縣生態永續農業協會與元長青農李政學合作，友善耕種花生，成功吸引許多珍貴鳥類造訪，甚至千隻土豆鳥棲息。協會以優於行情收購青農1000斤花生，產出「土豆鳥」帶殼花生及花生糖，兩周即賣完，引起其他農民關注。青農表示，將持續合作，也讓生態保育之路永續。

協會秘書長池沛玲說，土豆鳥每年10月底至隔年2月都會來台度冬，經鳥調多數集中雲林元長鄉，一年多前協會與青農李政學合作，用益菌、天然酵素、有機肥料等方式，改善2公頃土地。

李政學也說，去年更進一步在田間放置棲架，全天紀錄花生成長過程，影片出現紅尾伯勞、彩鷸、黑翅鳶，最近更發現近千隻土豆鳥棲息覓食，成功復育友善的土豆田，成鳥類聚集天堂。

為鼓勵青農生態農耕，協會以高出市價20元價格收購1000台斤花生，除加工製成帶殼花生、花生糖，其中300台斤回歸農田犁成肥料，同時首度建立「土豆鳥」品牌花生，意外獲得市場青睞，數百台斤花生秒殺。

池沛玲指出，民眾認同「土豆鳥」花生背後的故事，短短兩周銷售一空，成功模式更吸引其他青農有意加入；李政學也說，此合作模式收益大增，但最大意義仍在於協助生態保育，許多學校陸續來戶外教學，值得更多青農投入。

今天來自彰化芬園文德國小到友善花生田戶外教學，每個孩子快樂焢窯並到田間觀賞土豆鳥，感受生態農耕樂趣。教導主任劉軍呈表示，該校位在生態豐富的八卦山附近，生態成教學主軸。去年得知雲林有「土豆鳥」與課程核心吻合，促成這次走訪。