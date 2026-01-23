快訊

採訪車撞進彰化銀行釀10人輕重傷 三立電視緊急道歉

三立採訪車猛撞！半截車身塞進彰化銀行、10人輕重傷 駕駛吐驚悚過程

Gmail停止支援POP收取第三方電子郵件 還有2方法可看其他帳戶Mail

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義縣老年人口比突破24% 今年長照需求恐大增5419人

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣老年人口比突破24%，因應長照3.0新制及需求增加，衛生局今天舉辦教育訓練。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣老年人口比突破24%，因應長照3.0新制及需求增加，衛生局今天舉辦教育訓練。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣65歲以上人口比24.11%，位居全國第2，衛生局統計，目前共有1萬6157人使用長照服務，但今年長照需求人口可能成長至2萬1576人，增加5419人，衛生局今天在嘉義長庚醫院國際會議廳舉辦教育訓練，培訓330名第一線長照人員，幫助大家了解長照3.0新制規定。

衛生局長趙紋華說，嘉義縣老年人口攀升，是超高齡社會，且45歲以上人口占總人口超過一半，面對快速高齡化趨勢，長照3.0強調醫療與照顧整合，失能或中風病患在出院前，即提前規畫返家照顧與復能計畫，確保回家已完成無障礙環境設置，並銜接長照計畫。

衛生局今天舉辦教育訓練共有330名第一線長照人員參加，具有10多年實務經驗的高雄復能治療所執行長林采威擔任講師，與長照專業人員分享新制規定，也深化復能服務與實務操作，協助長者維持或恢復生活功能，在熟悉的環境中持續參與日常生活，降低失能與依賴風險。

衛生局表示，嘉義縣老年人口比增加，長照需求逐年攀升，復能服務在長照體系相當重要，將持續推動長照資源擴增及專業人員增能，提供穩定且便利長照服務，讓長者在地安老，如有長照服務需求，可洽詢各地衛生所長照分站，或撥打1966長照專線，將有專人服務。

嘉義縣老年人口比突破24%，因應長照3.0新制及需求增加，衛生局今天舉辦教育訓練。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣老年人口比突破24%，因應長照3.0新制及需求增加，衛生局今天舉辦教育訓練。圖／嘉義縣政府提供

長照 衛生局 嘉義

延伸閱讀

嘉義縣梅山公園白梅盛開 3000株雪白花海宛如平地雪景

橘子也要擦防曬乳 嘉義縣茂谷柑果農細心呵護迎春節商機

嘉義縣鼓勵青年返鄉創業 二代接班傳承也有錢可拿

屏東縣長照結合物理治療師 陪伴長者「把生活能力找回來」

相關新聞

雲林新品牌「土豆鳥」花生超搶手 生態農耕成功吸引土豆鳥共生

正值欣賞小辮鴴（土豆鳥）的最佳時機，雲林縣生態永續農業協會與元長青農李政學合作，友善耕種花生，成功吸引許多珍貴鳥類造訪，...

嘉義縣老年人口比突破24% 今年長照需求恐大增5419人

嘉義縣65歲以上人口比24.11%，位居全國第2，衛生局統計，目前共有1萬6157人使用長照服務，但今年長照需求人口可能...

影／北港鎮公園多棵老樹遭砍惹議 鎮公所說明忍痛砍樹原因

雲林縣北港運動公園動工全面整修園區遊戲區等公共設施，卻一併連砍多棵老樹，因老樹是民眾共同記憶，砍除後引起部分鎮民撻伐，鎮...

台糖日鐵締盟 未來一年互持車票票根可換對方車票1張

台糖公司與日本若櫻鐵道今天簽訂觀光合作協議，1月31日起前往日本鳥取縣若櫻鐵道旅遊，出示台南烏樹林五分車票券即可免費兌換...

500元運動幣1月26日至2月8日登記抽籤 台南推加碼優惠

運動部2026年推出「運動幣」，並採登記抽籤方式辦理。凡年滿16歲（民國99年1月1日前出生）且設籍國內國民，均可於1月...

嘉義縣梅山公園白梅盛開 3000株雪白花海宛如平地雪景

每逢冬末初春，嘉義梅山公園梅花盛開，迎來雪白花海，文化觀光局分享，即使錯過阿里山難得一見的降雪美景，也別錯過梅山公園一年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。