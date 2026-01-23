嘉義縣老年人口比突破24% 今年長照需求恐大增5419人

嘉義縣65歲以上人口比24.11%，位居全國第2，衛生局統計，目前共有1萬6157人使用長照服務，但今年長照需求人口可能成長至2萬1576人，增加5419人，衛生局今天在嘉義長庚醫院國際會議廳舉辦教育訓練，培訓330名第一線長照人員，幫助大家了解長照3.0新制規定。

衛生局長趙紋華說，嘉義縣老年人口攀升，是超高齡社會，且45歲以上人口占總人口超過一半，面對快速高齡化趨勢，長照3.0強調醫療與照顧整合，失能或中風病患在出院前，即提前規畫返家照顧與復能計畫，確保回家已完成無障礙環境設置，並銜接長照計畫。

衛生局今天舉辦教育訓練共有330名第一線長照人員參加，具有10多年實務經驗的高雄復能治療所執行長林采威擔任講師，與長照專業人員分享新制規定，也深化復能服務與實務操作，協助長者維持或恢復生活功能，在熟悉的環境中持續參與日常生活，降低失能與依賴風險。

衛生局表示，嘉義縣老年人口比增加，長照需求逐年攀升，復能服務在長照體系相當重要，將持續推動長照資源擴增及專業人員增能，提供穩定且便利長照服務，讓長者在地安老，如有長照服務需求，可洽詢各地衛生所長照分站，或撥打1966長照專線，將有專人服務。