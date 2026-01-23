快訊

影／北港鎮公園多棵老樹遭砍惹議 鎮公所說明忍痛砍樹原因

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港公園占地2.7公頃，老樹林立，是北港主要的運動休閒園區，平常運動的人很多。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港運動公園動工全面整修園區遊戲區等公共設施，卻一併連砍多棵老樹，因老樹是民眾共同記憶，砍除後引起部分鎮民撻伐，鎮長蕭美文指出，先前颱風染褐根病老樹傾倒險象環生，經請專家會勘發現土壤病源有擴散之虞，為維護公共安全和老樹健康，只能忍痛移除染病老樹，未來還會補植。

北港鎮體育公園是當地最大且老樹林立也是歷史最久的公園，2021年將原有田徑場進行改造並強化親子綠園休閒，但週邊涼亭、公廁、兒童遊戲區及諸多石桌椅、走道老舊損壞，公所爭取約2千5百萬元於去年動工全面修繕。

由於近兩年颱風造成公園多棵數十年的高大老樹接連傾倒，雖未造成傷損，但公園平常運動的人多，有安全之虞，因此鎮公所動工前邀請東海大學景觀系學者會勘，發現園區多棵老樹感染褐根病樹幹已呈空心，因該病屬高傳染性樹疾，建議部分地區的老樹移除，以免樹病擴散，危及其他老樹。

近日施工單位連續砍除幾棵老樹，卻引來部分鎮民不滿，指老樹是全民共同的回憶，若染病移除沒話說，但連好端端的樹也一併砍除，叫人心疼，公所不能只說一句「老樹生病就砍」要求出示檢驗報告。

北港鎮長蕭美文今再會勘並出示施工前專家會勘紀錄，強調整修週邊各項老舊公設，也是基於維護園區安全，公園有老樹才能襯托生態之美，但先前颱風一來，起碼有6棵大樹應聲傾倒，幸好沒壓傷人，經檢驗結果為高傳染力的褐根病，經會商後只好忍痛移除。

蕭美文說，因土壤已有病源，且有擴散之虞，為維護其他老樹健康，公所才依專家建議預定移除5棵老樹，老樹珍貴應要珍惜，但砍除病樹也是為更多老樹健康和民眾安全著想，並非盲目亂砍，請民眾體諒，未來將會補植更多合適的樹木，維護公園景觀。

被砍的老樹樹已呈空心，係染褐根病所致。圖／北港鎮公所提供
被砍的老樹樹已呈空心，係染褐根病所致。圖／北港鎮公所提供
北港公園多棵老樹被砍除引起民眾質疑，北港鎮長蕭美文出面說明，係因老樹生病才忍痛砍除，並非亂砍。記者蔡維斌／攝影
北港鎮長蕭美文出示專家會勘紀錄，強調只要健康的老樹，公所一定會善加保護。記者蔡維斌／攝影
