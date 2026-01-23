快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台日雙鐵締盟，未來一年互持車票票根可換對方車票1張。圖／台糖提供
台糖公司與日本若櫻鐵道今天簽訂觀光合作協議，1月31日起前往日本鳥取縣若櫻鐵道旅遊，出示台南烏樹林五分車票券即可免費兌換若鐵1日券，同樣地持若鐵車票也可換乘烏樹林五分車，優惠時間長達1年。

台糖因日方熟悉的鐵道研究學者牽線，日方達成這項協議，期望藉跨國互惠交流，能讓更多人認識台日兩地深具歷史意義的地方鐵道，同時促進文化保存及觀光發展，延續鐵道承載的世代記憶與人文風情。

糖鐵若鐵 攜手前行」觀光合作簽約典禮上午在台南烏樹林休閒園區舉行。台糖董事長吳明昌與若櫻鐵道株式會社社長上川元張、會長吉田英人、專務經理矢部雅彥簽約。

雙方同意在鐵道文化交流、觀光推廣、教育體驗與國際行銷等各層面展開多元合作，讓更多旅客認識台灣糖鐵及日本若櫻鐵道深厚的歷史底蘊。

台糖配合活動調來電影「大濛」出現的370號蒸汽火車頭，鳴笛牽引著1941年製的109巡道車緩緩前行，並陳列多種糖鐵機車頭伴行，為台日雙方攜手合作獻上美好的祝福。

台糖表示，台灣糖鐵從一開始載運甘蔗到現今的觀光體驗，已奔馳超過120年。96年歷史的日本若櫻鐵道也跟烏樹林糖鐵一樣，走過產業轉型與地方再生的歷程，從原始的運輸功能轉化為文化資產與觀光價值，是地方創生與時代變遷的最佳見證。

台糖期望藉這1年的票券互惠合作，邀請更多旅人走訪台南烏樹林，走進日本若櫻，感受兩地再生傳承過程中所綻放的動人風景，讓鐵道成為連結雙方城市與台日文化的橋梁。

台糖日鐵締盟 未來一年互持車票票根可換對方車票1張

台糖公司與日本若櫻鐵道今天簽訂觀光合作協議，1月31日起前往日本鳥取縣若櫻鐵道旅遊，出示台南烏樹林五分車票券即可免費兌換...

500元運動幣1月26日至2月8日登記抽籤 台南推加碼優惠

運動部2026年推出「運動幣」，並採登記抽籤方式辦理。凡年滿16歲（民國99年1月1日前出生）且設籍國內國民，均可於1月...

嘉義縣梅山公園白梅盛開 3000株雪白花海宛如平地雪景

每逢冬末初春，嘉義梅山公園梅花盛開，迎來雪白花海，文化觀光局分享，即使錯過阿里山難得一見的降雪美景，也別錯過梅山公園一年...

注意！天冷磁磚易剝落 大樓外牆未維護最高可罰30萬

去年寒冬曾傳出大廈外牆磁磚剝落的公安事故，近期低溫特報持續發布，台南市府工務局提醒，近期氣溫變化劇烈，提醒民眾應自主檢查...

一通失約訂單換來滿城溫暖 朴子市便當棄單事件善意沒被辜負

嘉義縣朴子市日前發生一起「惡意訂便當又棄單」事件，原本讓小吃店老闆娘心急如焚，卻因一個善念，意外化成一場溫暖人心公益行動...

嘉義15.8億消費金春節敬老金明起發放 年節商機業者搶大餅　

嘉義市普發6千元消費金，加上65歲以上長輩千元春節禮金，總額高達15.8億元，明起周休假日發放，成為年節前最強勁消費動能...

