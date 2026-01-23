台糖日鐵締盟 未來一年互持車票票根可換對方車票1張

台糖公司與日本若櫻鐵道今天簽訂觀光合作協議，1月31日起前往日本鳥取縣若櫻鐵道旅遊，出示台南烏樹林五分車票券即可免費兌換若鐵1日券，同樣地持若鐵車票也可換乘烏樹林五分車，優惠時間長達1年。

台糖因日方熟悉的鐵道研究學者牽線，日方達成這項協議，期望藉跨國互惠交流，能讓更多人認識台日兩地深具歷史意義的地方鐵道，同時促進文化保存及觀光發展，延續鐵道承載的世代記憶與人文風情。

「糖鐵若鐵 攜手前行」觀光合作簽約典禮上午在台南烏樹林休閒園區舉行。台糖董事長吳明昌與若櫻鐵道株式會社社長上川元張、會長吉田英人、專務經理矢部雅彥簽約。

雙方同意在鐵道文化交流、觀光推廣、教育體驗與國際行銷等各層面展開多元合作，讓更多旅客認識台灣糖鐵及日本若櫻鐵道深厚的歷史底蘊。

台糖配合活動調來電影「大濛」出現的370號蒸汽火車頭，鳴笛牽引著1941年製的109巡道車緩緩前行，並陳列多種糖鐵機車頭伴行，為台日雙方攜手合作獻上美好的祝福。

台糖表示，台灣糖鐵從一開始載運甘蔗到現今的觀光體驗，已奔馳超過120年。96年歷史的日本若櫻鐵道也跟烏樹林糖鐵一樣，走過產業轉型與地方再生的歷程，從原始的運輸功能轉化為文化資產與觀光價值，是地方創生與時代變遷的最佳見證。