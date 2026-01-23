500元運動幣1月26日至2月8日登記抽籤 台南推加碼優惠

運動部2026年推出「運動幣」，並採登記抽籤方式辦理。凡年滿16歲（民國99年1月1日前出生）且設籍國內國民，均可於1月26日上午10時起至2月8日24時止完成登記，並將於2026年2月12日辦理公開抽籤，有機會獲得500運動幣，歡迎市民把握機會踴躍參與。

台南市體育局表示，目前已責成各各全民運動中心及所轄各運動場館配合推出相關加碼優惠，另也將鼓勵私有運動場館共襄盛舉，推出相關優惠活動，共同擴大運動幣成效，帶動運動產業發展。未來將持續配合運動部政策方向，整合地方運動場館與社區資源，加強宣導與資訊轉知，協助市民順利完成登記並善加運用運動幣。

「運動幣」首年規畫發放60萬份、每份面額500元，延續「做運動」與「看比賽」兩大抵用類別，並新增「添裝備」類別(每人最高可抵用200元)，供民眾購買運動服裝、運動鞋、運動用品或器材，以及運動穿戴裝置等。

體育局說，運動幣政策結合運動參與與運動消費雙軌並行，除有助於培養規律運動習慣，也可帶動運動場館、賽事活動、運動用品及相關服務產業的消費動能，促進運動產業整體發展，形成正向循環的運動生態。