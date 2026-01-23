2026台灣燈會2月5日辦徵才 時薪最高210元

「2026台灣燈會在嘉義」，嘉義縣政府將於2月5日上午9時至下午3時，在嘉義縣人力發展所舉辦專場徵才活動，釋出超過600個工作機會，時薪最高210元，歡迎鄉親踴躍報名。

嘉義縣勞工暨青年發展處今天發布新聞稿表示，燈會將招募大量遊戲體驗、引導、迎賓、服務台、出入口管制、倉儲管理及機動人員等職務，共超過350個名額，時薪最高新台幣210元；同時也招募超過280名清潔人員，歡迎有短期就業需求的民眾把握機會。

勞青處說明，徵才以現場洽談方式進行，廠商將直接與求職民眾面試，說明職缺內容、排班方式、工作期間及薪資，並即時回應求職相關問題，以加速媒合流程、提高就業成功率。

勞青處表示，2026台灣燈會3月3日至3月15日在嘉義縣舉行，徵才資訊可在台灣燈會官方網站查詢。如有相關問題可電洽嘉義縣政府勞青處05-3620123分機8847或8858諮詢。