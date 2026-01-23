快訊

115學測不只考生覺得難！國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝

NBA／唐西奇32分正負值卻全隊最低 快艇7人得分上雙退湖人

台股盤中、收盤再創新高 收31,961點、上漲215點 台積電小漲10元

2026台灣燈會2月5日辦徵才 時薪最高210元

中央社／ 嘉義縣23日電

「2026台灣燈會嘉義」，嘉義縣政府將於2月5日上午9時至下午3時，在嘉義縣人力發展所舉辦專場徵才活動，釋出超過600個工作機會，時薪最高210元，歡迎鄉親踴躍報名。

嘉義縣勞工暨青年發展處今天發布新聞稿表示，燈會將招募大量遊戲體驗、引導、迎賓、服務台、出入口管制、倉儲管理及機動人員等職務，共超過350個名額，時薪最高新台幣210元；同時也招募超過280名清潔人員，歡迎有短期就業需求的民眾把握機會。

勞青處說明，徵才以現場洽談方式進行，廠商將直接與求職民眾面試，說明職缺內容、排班方式、工作期間及薪資，並即時回應求職相關問題，以加速媒合流程、提高就業成功率。

勞青處表示，2026台灣燈會3月3日至3月15日在嘉義縣舉行，徵才資訊可在台灣燈會官方網站查詢。如有相關問題可電洽嘉義縣政府勞青處05-3620123分機8847或8858諮詢。

台灣燈會 嘉義 求職

延伸閱讀

橘子也要擦防曬乳 嘉義縣茂谷柑果農細心呵護迎春節商機

嘉義縣鼓勵青年返鄉創業 二代接班傳承也有錢可拿

嘉義縣山區梅花逐步盛開 文觀局邀遊客賞花

嘉義縣警察局正副局長異動 古瑞麟、陳譽仁1月20日到任

相關新聞

台糖日鐵締盟 未來一年互持車票票根可換對方車票1張

台糖公司與日本若櫻鐵道今天簽訂觀光合作協議，1月31日起前往日本鳥取縣若櫻鐵道旅遊，出示台南烏樹林五分車票券即可免費兌換...

500元運動幣1月26日至2月8日登記抽籤 台南推加碼優惠

運動部2026年推出「運動幣」，並採登記抽籤方式辦理。凡年滿16歲（民國99年1月1日前出生）且設籍國內國民，均可於1月...

嘉義縣梅山公園白梅盛開 3000株雪白花海宛如平地雪景

每逢冬末初春，嘉義梅山公園梅花盛開，迎來雪白花海，文化觀光局分享，即使錯過阿里山難得一見的降雪美景，也別錯過梅山公園一年...

注意！天冷磁磚易剝落 大樓外牆未維護最高可罰30萬

去年寒冬曾傳出大廈外牆磁磚剝落的公安事故，近期低溫特報持續發布，台南市府工務局提醒，近期氣溫變化劇烈，提醒民眾應自主檢查...

一通失約訂單換來滿城溫暖 朴子市便當棄單事件善意沒被辜負

嘉義縣朴子市日前發生一起「惡意訂便當又棄單」事件，原本讓小吃店老闆娘心急如焚，卻因一個善念，意外化成一場溫暖人心公益行動...

嘉義15.8億消費金春節敬老金明起發放 年節商機業者搶大餅　

嘉義市普發6千元消費金，加上65歲以上長輩千元春節禮金，總額高達15.8億元，明起周休假日發放，成為年節前最強勁消費動能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。