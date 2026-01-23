嘉義縣梅山公園白梅盛開 3000株雪白花海宛如平地雪景

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣梅山公園近期迎來梅花盛開，雪白花海宛如平地雪景。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山公園近期迎來梅花盛開，雪白花海宛如平地雪景。圖／嘉義縣政府提供

每逢冬末初春，嘉義梅山公園梅花盛開，迎來雪白花海，文化觀光局分享，即使錯過阿里山難得一見的降雪美景，也別錯過梅山公園一年一度白梅盛況，滿山枝頭白雪覆蓋，被旅人形容為「最浪漫的平地雪景」，目前花況約5成以上，花期可望至1月底，是近期嘉義最佳賞花景點。

文化觀光局表示，嘉義縣梅山公園占地面積6公頃，種植約3000株梅花樹，近日花苞陸續爆開，目前花況開約5成，枝椏如覆蓋白雪很美麗，吸引不少遊客來賞花，站上觀景台可俯瞰層層梅林，搭配遠山景致，構成絕佳的賞花畫面，白梅盛開宛如「平地雪」。

梅山鄉公所表示，由於梅花花期不長，提醒民眾把握花季、盡量利用平日前往，近日如果水氣夠會開得更美，梅山公園位於台3線旁，從國道3號大林交流道下來，只要10分鐘即可抵達；花季期間園區周邊停車場將實施交通管制，建議多加留意最新花況與交通資訊。

文化觀光局也說，梅山鄉早年種植許多梅子，以「梅子之鄉」聞名，梅山公園周邊聚集多家老字號蜜餞店，遊客可坐在公園一邊欣賞梅景，一邊品嘗梅子、啜飲梅茶，也體驗老店推出的創新產品，從傳統鹹、酸、甜梅到創新推出的梅子氣泡水，還有去籽醃梅及特色飲品DIY體驗。

嘉義 觀光局 賞花

