注意！天冷磁磚易剝落 大樓外牆未維護最高可罰30萬
去年寒冬曾傳出大廈外牆磁磚剝落的公安事故，近期低溫特報持續發布，台南市府工務局提醒，近期氣溫變化劇烈，提醒民眾應自主檢查建築物外牆磁磚、飾材及附掛物等，有無因溫度劇烈變化，引起冷縮現象而有掉落之虞，若未依規定維護建築物構造及設備安全，依法可處30萬元以下罰鍰。
先前中西區來亞大樓就發生過多次外牆磁磚剝落，下起「磁磚雨」，引起過往人行及車輛恐慌，大樓經判定為危樓後，終於要拆除一勞永逸。
工務局表示，建築物所有權人及公寓大廈管理組織，平時應確實自主檢查大樓外牆磁磚、飾材及附掛物，如有凸起、鬆動或剝落情形，應及時圍設警示標示或防護措施，提醒路過行人或車輛注意安全，並應儘速修復，避免發生磁磚、附掛物掉落情事，影響人車安全。
工務局指出，建築物所有權人、使用人，應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，未依規定維護建築物合法使用與其構造及設備安全，依建築法第91條規定，可處建築物所有權人6萬元以上，30萬元以下罰鍰。
工務局呼籲建築物所有權人、公寓大廈管理組織，除平日應做好建築物安全維護外，也應定期自主巡查或委託專業廠商檢視外牆安全，若疑似脫落情形儘速改善，以防範災害發生。
