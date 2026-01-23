台積電設廠效應 嘉縣府投入200億元開發重劃區

快訊

中央社／ 嘉義縣23日電

台灣積體電路製造股份有限公司在嘉義科學園區設先進封測廠，嘉義縣政府加速開發367公頃縣治重劃區，已獲內政部核定，將投入新台幣200億元，完工後可望容納4.5萬人口。

台積電公告嘉義先進封測7廠第1期廠房去年底開始進機，第2期廠房建廠進展順利。嘉義縣長翁章梁今天告訴中央社記者，縣府正重新規劃縣治所在地，解決台積電設廠提升的交通負荷、公共設施與住宿需求增加等。

翁章梁表示，縣府已加速開發縣治重劃區367公頃土地（分成第1、2開發區），要投入200億元採公辦重劃方式辦理，計畫獲內政部核定，預計今年發包、民國119年完工，可望容納4.5萬人口。

其中「嘉義縣擴大縣治第一開發區市地重劃區」位於故宮大道、高鐵大道、嘉朴公路與博學路圍成的區塊，就在台積電廠區南側，開發面積約167.84 公頃，已在去年11月公告重劃計畫書、圖。

翁章梁說，嘉義科學園區1期的2座CoWoS先進封裝廠，預計將有超過3000名工程師與技術人員。此外，台積電提及第1廠招聘員工，嘉義人占20%多，提供嘉義子弟回家就業機會。

他說，嘉科園區2期90公頃擴建案已獲中央核定，預留高科技產業腹地；嘉科園區南承南科晶圓製造能量，北連中科、竹科研發實力，補足半導體後段製程，成為半導體鏈接最後1段先進封裝重要基地。

翁章梁表示，科技產業將開始帶動嘉義縣新市鎮發展，以縣治為核心結合嘉科、高鐵特區與產業園區，搭配華泰Outlet、長庚醫療園區與367公頃公辦重劃，打造產業、生活、醫療與商辦並進新藍圖。

