一通失約訂單換來滿城溫暖 朴子市便當棄單事件善意沒被辜負

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣朴子市日前發生一起「惡意訂便當又棄單」事件，原本讓小吃店老闆娘心急如焚，卻因一個善念，意外化成一場溫暖人心公益行動，在地方悄悄傳開，引起鄉親關注討論。圖／楊石旭提供
嘉義縣朴子市日前發生一起「惡意訂便當又棄單」事件，原本讓小吃店老闆娘心急如焚，卻因一個善念，意外化成一場溫暖人心公益行動，在地方悄悄傳開，引起鄉親關注討論。圖／楊石旭提供

嘉義縣朴子市日前發生一起「惡意訂便當又棄單」事件，原本讓小吃店老闆娘心急如焚，卻因一個善念，意外化成一場溫暖人心公益行動，在地方悄悄傳開，引起鄉親關注討論。

事件發生在朴子市天公廟旁「真好味鴨魯飯」。年輕老闆娘19日接到1名女子來電，一次訂購33個便當，金額超過千元，約定昨天中午12點前取餐。由於訂單數量不小，老闆夫妻絲毫不敢大意，依約提前備料、細心烹煮，便當完成後還特地保溫，只為讓顧客能吃到熱騰騰的餐點。

沒想到，從中午12點等到下午1點20分，訂餐顧客始終未現身，電話也聯繫不上。看著一字排開、仍冒著熱氣的便當，老闆娘既焦急又無助，這才驚覺遇上惡作劇惡意棄單。擔心心血白費、餐點被迫報廢，她情急之下致電向文化里長楊石旭求助。

綽號「石頭」里長楊石旭接獲來電後，得知便當仍可食用，立刻聯繫志工協助，將這批便當轉送平日關懷弱勢照顧戶，作為點心或餐食，讓原本可能成為損失的餐點，轉化為溫暖。便當被送出，也讓老闆夫妻的用心沒有白費。

楊石旭表示，真好味鴨魯飯老闆夫妻善良，盡管對方第一次來電、從未消費過，仍選擇相信顧客、照單全收。這次雖然金額損失不算龐大，但惡意棄單行為，打擊小吃攤商對陌生訂單信任，也讓業者未來接到電話訂餐時，多了擔心與不安。

楊石旭替攤商發聲，呼籲民眾訂餐務必取餐，若臨時有狀況，提前打電話告知，就能避免攤商的心血落空。他感謝真好味鴨魯飯老闆夫婦，選擇把失望化為善意，讓愛心在朴子市持續流動。

老闆娘 便當 攤商

