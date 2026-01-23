嘉義15.8億消費金春節敬老金明起發放 年節商機業者搶大餅　

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市普發6千元消費金，加上65歲以上長輩千元春節禮金，總額高達15.8億元，明起周休假日發放，成為年節前最強勁消費動能。這筆龐大現金活水還未發放，已讓民生消費業者、百貨商圈、餐飲與娛樂產業全面進入「備戰狀態」，一場搶食消費商機大餅的競逐戰悄然開打。

市府統計，全市共有26萬1千多人可領取消費金，設置136處發放據點，動員超過1200工作人員與500名警力，規模比照選舉等級。這也是嘉市繼疫情期間發放2千元後，第2次史上最大規模現金發放行動，預料將在短時間內推升民生消費熱度。

看準消費金集中釋出黃金檔期，百貨業者率先出招。新光三越嘉義垂楊店鎖定消費金族群，推出會員最受歡迎年度促銷檔期，自22日至25日祭出多項回饋與優惠，力拚讓消費金「第一站就進百貨」。業者坦言，消費金效有助拉長民眾停留時間，帶動服飾、家電、生活用品等民生消費買氣。

餐飲與娛樂產業同樣不敢鬆懈。新進駐嘉市王品集團2家新品牌門市青花驕、肉次方推出優惠限定折扣活動，希望在年節聚餐與消費金雙重下，搶占市場。地方餐廳、夜市攤商更期待，人潮回流能直接反映在現金收入上，補足淡季缺口。在地商圈積極迎戰。嘉市商圈文化協進會提前部署，拍攝30支短影音，介紹特色美食與商品，透過網路平台行銷，吸引民眾「先看、再買、再消費」，讓消費金不只流向大型通路，也能留在巷弄與老店。

市府希望透過消費金，讓市民在地花錢、讓業者賺到錢，形成正向循環。15.8億元若能在地流動，將有效帶動營業稅收成長，成為推升地方經濟、活絡商圈與產業重要引擎。這場消費金引爆的搶市大戰，成為嘉市年節前火熱經濟焦點。

