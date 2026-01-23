快訊

嬰兒奶粉食安風波：雀巢、拉克塔利斯自主下架商品有哪些？

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣棒球名人堂進駐台南亞太棒訓中心 將辦棒球歷史文物展

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市長黃偉哲（右）昨天與台灣棒球名人堂協會理事長林華韋（左）代表簽署合作備忘錄，將打造兼具國訓基地與棒球文化地標的「台灣棒球願景園區」。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲（右）昨天與台灣棒球名人堂協會理事長林華韋（左）代表簽署合作備忘錄，將打造兼具國訓基地與棒球文化地標的「台灣棒球願景園區」。圖／南市府提供

中華職棒賽事有望今年在亞太國際棒球訓練中心登場，台南市政府也爭取「台灣棒球名人堂」落腳，市長黃偉哲昨天與台灣棒球名人堂協會理事長林華韋簽署合作備忘錄，預計先辦台南棒球歷史展覽，後續打造兼具國訓基地與棒球文化地標的「台灣棒球願景園區」。

成立於2014年的台灣棒球名人堂為純民間組織，會址設於台北市，史料展示空間則位於桃園市龍潭區，歷年曾遴選出王貞治、陳金鋒、王建民等具代表性的棒球人物；協會去年一度傳出解散危機，黃偉哲主動爭取、並推薦新完工啟用、具備完整設施條件的亞太棒訓中心作為進駐據點。

黃偉哲、林華韋簽合作備忘錄，黃偉哲說，期盼透過名人堂與展覽，讓更多市民與年輕世代認識棒球英雄與背後的文化脈絡，延續台南對棒球的熱情；林華韋表示，未來名人堂進駐亞太棒球訓練中心，將讓歷史走進球場，成為具代表性的文化保存空間。

體育局說明，預計先於亞太棒訓中心成棒主球場辦台南棒球歷史展覽，展出棒球歷史文物，推動棒球歷史與文化傳承；持續規畫台灣棒球願景園區，在成棒主球場設3大展館，包括「台南棒球故事館」、「台灣棒球名人館」及「世界少棒願景館」，活化場地空間。

中華職棒 棒球 台南 黃偉哲 林華韋 體育

延伸閱讀

台灣棒球名人堂落腳亞太棒球訓練中心 今年攜手辦「棒球歷史展」

急診室暴力毆護理師 台南施暴者判刑4月

締盟20年…黃偉哲訪日本仙台 贈議長野田讓榮譽市民證書

台南農產年節展售新北登場 黃偉哲熱情行銷

相關新聞

嘉市第2位副市長揭曉 黃敏惠宣布秘書長陳永豐接任

嘉義市第2位副市長人選底定！市長黃敏惠晚間媒體餐敘上宣布由市府秘書長、也是她長年政壇戰友陳永豐出任副市長。黃敏惠感性表示...

嘉義市周末普發6千元！15.8億元現鈔「錢牆」黃敏惠台銀點交

嘉義市政府加碼普發現金進入關鍵準備階段，總經費約15.8億元。市長黃敏惠帶市府團隊上午前往台銀嘉義分行，親自點交大批現鈔...

台南梅嶺長年缺指引、閒置園區沒維護 遊客「追花撲空」敗興

西拉雅國家風景區的台南楠西區梅嶺，是南台灣重要賞梅花據點，每年花季吸引大量遊客上山，多年來缺乏統一、即時的花況資訊發布，...

台南楠西區公所發布追梅攻略 2座老梅園花況勝往年

台南楠西區梅嶺梅花長期缺乏即時花況訊息，市府上周末啟動賞梅接駁專車，有遊客抱怨「沒看到花海」，對此，楠西區公所趕緊在臉書...

台灣棒球名人堂進駐台南亞太棒訓中心 將辦棒球歷史文物展

中華職棒賽事有望今年在亞太國際棒球訓練中心登場，台南市政府也爭取「台灣棒球名人堂」落腳，市長黃偉哲昨天與台灣棒球名人堂協...

嘉義廠去年8起事故！台積電將成立營建工安協會 擬明年運作

台積電在嘉義科學園區設立2座CoWoS先進封裝廠，去年5個月累計傳出8件工安事故，造成2死5傷，暫不影響設廠進度，有1廠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。