嘉義廠去年8起事故！台積電將成立營建工安協會 擬明年運作

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
台積電嘉義廠區去年累計8起工安事故，為加強安全管理，透過科技輔助等方法，減低工人意外風險。記者黃于凡／攝影
台積電嘉義科學園區設立2座CoWoS先進封裝廠，去年5個月累計傳出8件工安事故，造成2死5傷，暫不影響設廠進度，有1廠今年投入量產；為加強營建安全，台積電資深副總經理侯永清昨表示，將與營造商成立「半導體營建工程安全協會」，預計明年初開始運作。

縣長翁章梁曾表示台積電有機會在嘉科園區二期再設3D先進封裝廠，但台積電廠方昨被問此事並未回應。

台積電資深副總侯永清說，全球產業對半導體需求提升，台積電加速擴廠、在台各地新建工程增加，營建安全是首要考量，參考日、美設廠跨國經驗，透過高科技方法提升安全係數，導入AI偵測危險行為，AP7廠監控室可即時示警並提醒，未來會應用在其他廠區。

侯永清說，與營建夥伴討論成立台灣半導體營建工程安全協會，預計年底前完成所有法規，明年初開始運作，將中研院合作開發的系統免費提供給所有公司。

台積電公司廠務資深處長陳鏘澤說，以工地動線管制人車分道、禁止重疊施工，水平面設置安全網、垂直面設置護欄；從複雜的現場高危險施工改為精準安全場外預製組裝，打造量身訂作的科技輔助，也重視勞工健康，廣設AED裝置、首創工區24小時救護車待命。

南科管理局長鄭秀絨說，台積電工地去年多起事故，可能因同時進行許多工程，但不會因為大公司就放水。

