嘉義市民中心北棟動工 將添逾千車格、打造市政園區

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市政府兼市民中心北棟大樓，昨舉行動土祈福典禮，預計2030年底完工啟用。圖為完工模擬畫面。圖／嘉市府提供

嘉義市民引頸期盼長達20年的市府兼市民中心北棟大樓，市長黃敏惠昨天主持動土典禮，總經費54億餘元，規畫地下2層、地上13層，預計2030年底完工啟用；內政部長劉世芳說，這是中央地方合作成果，期待成為引領嘉義進步繁榮重要引擎。

根據規畫，地上1至4樓為多目標開放空間，結合城市願景館、市民客廳與層層綠意的「桃城廣場」提供餐飲、購物、休閒等機能。

5至11樓集中市府15個局處聯合辦公，且屆時環保局、地政事務所、東區區公所與戶政事務所會進駐南棟，加上鄰近財政局、警察局，形成完整高效的市政園區，讓市民洽公「一次到位」。

為解決長年停車不足問題，北棟地下停車場提供625席汽車位與501席機車位，與南棟地下停車場無縫銜接，整體可達886席汽車位、逾1100席機車位。

黃敏惠說，北棟大樓設計融入「木都、畫都」城市意象，完工後不僅可遠眺玉山，更將成為市民共享公共空間。

市府指出，2005年南棟完工後展開規畫北棟，歷經物價上漲、預算調整、建築師解約與多次流標，加上營造業缺工缺料等挑戰，工程一度停滯，近年導入統包制度、同步設計與施工，並爭取中央補助與議會支持，市府自籌近32億元，終於在去年5月9日決標簽約。

北棟大樓由建築師劉培森事務所操刀，以「打開諸羅之門，走進市民之森」為設計主軸；統包團隊皆豪集團總裁曾國展說，將爭取金質獎與金安獎，讓市民以這棟建築為榮。

