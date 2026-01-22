詢問度破表！水林公所讓便宜地瓜變時尚 鄉長貼文禮盒「只送不賣」

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
水林鄉公所推出小包裝精緻地瓜禮盒，意外廣受歡迎，代理鄉長張東凱強調「只送不賣」！記者蔡維斌／翻攝
雲林縣水林鄉有「地瓜故鄉」美稱，產量大又好吃，正值盛產期，今年產量比去年增加3成，品質佳，價格親民，正是吃地瓜的好時機。為打響品牌帶動買氣，水林鄉公所推出「地瓜精品禮盒」，網路貼文詢問度破表，代理鄉長張東凱今天表示，禮盒是公所送禮專用，純為農民促銷，「只送不賣」。

水林鄉土質天候非常適合種地瓜，種植面積高達1857公頃，以台農57號番薯種植為主，年產量5萬公噸，占全國兩成，不僅量多又好吃，也是早年台灣經營之神王永慶的最愛，使地瓜和水林畫上等號。

水林瓊埔合作農場理事主席蘇嘉益說，水林地瓜約在農曆七月後種植，前年因受到颱風影響產量減約三成，去年種植期，幸好與颱風及豪雨錯開，且水林雨量不大，使蕃薯生長穩定，今年產量預估會增加三成左右。

蘇嘉益表示，目前產地價每台斤約12至14元，市場價則約每台斤約20至24元，和過去差不多，今年品質尤佳又價格親民，過年春節自己吃或送禮皆宜。

為行鎖優質水林地瓜，鄉公所最近在網路貼文推出「地瓜精品禮盒」，鮮明的顏色對比搭配現代感的幾何圖設計，十分亮眼，和在地許多傳統地瓜包裝箱，大異其趣，把地瓜質感完全呈現，也讓被視為「粗俗」的地瓜，別具時尚感，不亞於名貴伴手禮

地瓜文一貼，公所接獲不少詢問電話，有人還打算大批訂購，詢問度破表。「只送不賣啦」代理鄉長張東凱說，水林地瓜最有名，為能提高品牌形象，為何斗六文旦可以走小包裝精緻化，水林地瓜有何不可，於是特請來設計，並向水林農會購買地瓜，作為公所送禮專用的包裝禮盒，並未對外銷售。

張東凱說，新品牌設計只是試水溫，沒想到日前發送給幾個單位，意外廣受好評，甚有不少外縣市友人都打電話要來訂購，因數量有限只好婉拒，從中可看出，品牌包裝的行銷力量，讓地瓜的質感大大提升，期待這次的成功能多少帶給農民一些啟發，公所樂於從中協助。

