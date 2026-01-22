2026台灣燈會3月3日開幕 故宮大道將施放高空煙火秀

2026台灣燈會3月3日開幕，當晚將施放高空煙火，嘉義縣文化觀光局今天公布最佳觀賞位置，晚上7時30分在主燈區舉辦起燈儀式，主燈秀後預計晚上8時5分施放高空煙火，煙火秀時長10分鐘，為台灣燈會揭開華麗序幕。另也提醒禁止提早以腳架或物品卡位，維持走道通暢。

文觀局表示，2026台灣燈會將在3月3日至15日於嘉義縣政府前廣場隆重登場，3日晚上8時5分將施放高空煙火秀，演出時間10分鐘，編排多層次的中高空煙火，建議可在燈區欣賞煙火，該區域視野遼闊，可完整觀賞煙火在夜空綻放，感受璀璨主燈與絢爛煙火交織。

文觀局強調，開燈日人潮眾多，為維持行走動線及緊急通道暢通，3月3日嚴禁以任何形式提早卡位或放置攝影器材，警方及工作人員將在現場巡查，若發現違規將請民眾移除器材，無人看管則由工作人員清理回收，晚上7時40分後才開放擺放腳架等器材，進行定點拍攝與觀賞。