2026台灣燈會3月3日開幕 故宮大道將施放高空煙火秀

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
2026台灣燈會3月3日開燈，晚上8時5分將施放高空煙火秀。圖／嘉義縣政府提供
2026台灣燈會3月3日開幕，當晚將施放高空煙火，嘉義縣文化觀光局今天公布最佳觀賞位置，晚上7時30分在主燈區舉辦起燈儀式，主燈秀後預計晚上8時5分施放高空煙火，煙火秀時長10分鐘，為台灣燈會揭開華麗序幕。另也提醒禁止提早以腳架或物品卡位，維持走道通暢。

文觀局表示，2026台灣燈會將在3月3日至15日於嘉義縣政府前廣場隆重登場，3日晚上8時5分將施放高空煙火秀，演出時間10分鐘，編排多層次的中高空煙火，建議可在燈區欣賞煙火，該區域視野遼闊，可完整觀賞煙火在夜空綻放，感受璀璨主燈與絢爛煙火交織。

文觀局強調，開燈日人潮眾多，為維持行走動線及緊急通道暢通，3月3日嚴禁以任何形式提早卡位或放置攝影器材，警方及工作人員將在現場巡查，若發現違規將請民眾移除器材，無人看管則由工作人員清理回收，晚上7時40分後才開放擺放腳架等器材，進行定點拍攝與觀賞。

文觀局表示，煙火表演涉及公共安全，縣府將依法實施人流管制與交通疏導措施，請民眾切勿跨越落焰區封鎖線，配合警方及工作人員指引，警察局將加強維安規劃、防制踩踏事件發生，更多燈會資訊可至「慢遊嘉義」粉絲專頁或加入「慢遊嘉義」Line@查詢。

台灣燈會 嘉義

