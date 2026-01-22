影／真假花生難辨…曾遭海關誤扣意外爆紅 藝術家曾慶棟白河開展

藝術家曾慶棟去年因作品雕刻花生有如真花生，遭日本海關誤扣聲名大噪，他近年回到台南白河家鄉定居、創作，即日起在白河張慶芳紀念圖書館展出「似真是假」花生系列多件作品，雕工細膩鮮活，讓人忍不住大讚，還真的真假難分！

68歲的曾慶棟與妻子林櫻櫻原本從事對講機裝修事業，多年前相偕學習木雕與烙畫，在藝術天地裡培養第二專長，15年前看見88風災後大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，經妻子林櫻櫻透過管道認識傳統雕刻師傅劉兆明拜師學藝，一點一點透過雕刻累積心得。

曾慶棟原旅居高雄，為現任高雄國際藝術學會常務監事，去年回到老家白河49欉果園開設工坊、創作，這次在張慶芳紀念圖書館展出多件作品，即日起至2月27日展出，其中花生創作仿更令人驚豔。

曾慶棟的花生雕刻不僅鮮活，更讓人佩服的是，就是作品除花生殼的殼痕，內部還有花生仁；全都是手作，還能密合；從木頭一刀一刀雕刻為作品，目視與一般花生難清楚辨別。

也因此，去年10月以最新花生雕刻「似真是假」參加「日本第11回雕塑國際大賽」，因過於逼真，被日本海關誤以為是堅果而扣留查驗滯留2天，一度擔心趕不上比賽時程，所幸海關最終確認為雕刻品，作品後來順利送達大會，並入選決賽。