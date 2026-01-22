快訊

豐原五口遭詐整家走絕路 李團長改口「全部認罪」 當庭喊：我做錯了

封面用「川普裸上身騎北極熊」開酸 經濟學人揭美國對歐洲真正威脅

懶人包／霍諾德0防護爬台北101靠2戰鞋 沒Netflix怎看？6大Q&A解讀

聽新聞
0:00 / 0:00

影／真假花生難辨…曾遭海關誤扣意外爆紅 藝術家曾慶棟白河開展

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
曾慶棟的花生雕刻作品不僅鮮活，除花生殼殼痕，內部還有花生仁；全都是手作，從木頭一刀一刀雕刻為作品，目視與一般花生難清楚辨別。記者謝進盛／攝影
曾慶棟的花生雕刻作品不僅鮮活，除花生殼殼痕，內部還有花生仁；全都是手作，從木頭一刀一刀雕刻為作品，目視與一般花生難清楚辨別。記者謝進盛／攝影

藝術家曾慶棟去年因作品雕刻花生有如真花生，遭日本海關誤扣聲名大噪，他近年回到台南白河家鄉定居、創作，即日起在白河張慶芳紀念圖書館展出「似真是假」花生系列多件作品，雕工細膩鮮活，讓人忍不住大讚，還真的真假難分！

68歲的曾慶棟與妻子林櫻櫻原本從事對講機裝修事業，多年前相偕學習木雕與烙畫，在藝術天地裡培養第二專長，15年前看見88風災後大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，經妻子林櫻櫻透過管道認識傳統雕刻師傅劉兆明拜師學藝，一點一點透過雕刻累積心得。

曾慶棟原旅居高雄，為現任高雄國際藝術學會常務監事，去年回到老家白河49欉果園開設工坊、創作，這次在張慶芳紀念圖書館展出多件作品，即日起至2月27日展出，其中花生創作仿更令人驚豔。

曾慶棟的花生雕刻不僅鮮活，更讓人佩服的是，就是作品除花生殼的殼痕，內部還有花生仁；全都是手作，還能密合；從木頭一刀一刀雕刻為作品，目視與一般花生難清楚辨別。

也因此，去年10月以最新花生雕刻「似真是假」參加「日本第11回雕塑國際大賽」，因過於逼真，被日本海關誤以為是堅果而扣留查驗滯留2天，一度擔心趕不上比賽時程，所幸海關最終確認為雕刻品，作品後來順利送達大會，並入選決賽。

「其實就是小時候生活經驗啊。」曾慶棟侃侃而談說，老家在白河詔安厝，小時候家人剝花生景象印象深刻，某天冬季低溫，頂著刺骨寒冬剝花生，感覺手都凍傷了，有了這些經歷，也因此投入創作；從葉片創作起步，後來專注花生題材，從外殼到花生仁都細緻刻畫。

除了花生木雕，曾慶棟相關的雕刻作品也具看頭。記者謝進盛／攝影
除了花生木雕，曾慶棟相關的雕刻作品也具看頭。記者謝進盛／攝影
曾慶棟的花生雕刻作品不僅鮮活，除花生殼殼痕，內部還有花生仁；全都是手作，從木頭一刀一刀雕刻為作品，目視與一般花生難清楚辨別。記者謝進盛／攝影
曾慶棟的花生雕刻作品不僅鮮活，除花生殼殼痕，內部還有花生仁；全都是手作，從木頭一刀一刀雕刻為作品，目視與一般花生難清楚辨別。記者謝進盛／攝影
曾慶棟的花生雕刻作品不僅鮮活，除花生殼殼痕，內部還有花生仁；全都是手作，從木頭一刀一刀雕刻為作品，目視與一般花生難清楚辨別。記者謝進盛／攝影
曾慶棟的花生雕刻作品不僅鮮活，除花生殼殼痕，內部還有花生仁；全都是手作，從木頭一刀一刀雕刻為作品，目視與一般花生難清楚辨別。記者謝進盛／攝影
曾慶棟侃侃而談創作理念。記者謝進盛／攝影
曾慶棟侃侃而談創作理念。記者謝進盛／攝影

花生 白河 日本

延伸閱讀

友訊遭孟買海關罰款

他想穿拖鞋過海關、搭飛機 空服員搖頭曝隱憂：千萬不要

全聯攜手「吉比」推15款濃郁花生聯名 老鷹紅豆銅鑼燒推生日限定款

鹿港老街最新必買名店！ 草屯知名「方愫馨手工麻糬」開心果口味限定，招牌推薦必買

相關新聞

嘉義市周末普發6千元！15.8億元現鈔「錢牆」黃敏惠台銀點交

嘉義市政府加碼普發現金進入關鍵準備階段，總經費約15.8億元。市長黃敏惠帶市府團隊上午前往台銀嘉義分行，親自點交大批現鈔...

台南梅嶺長年缺指引、閒置園區沒維護 遊客「追花撲空」敗興

西拉雅國家風景區的台南楠西區梅嶺，是南台灣重要賞梅花據點，每年花季吸引大量遊客上山，多年來缺乏統一、即時的花況資訊發布，...

台南楠西區公所發布追梅攻略 2座老梅園花況勝往年

台南楠西區梅嶺梅花長期缺乏即時花況訊息，市府上周末啟動賞梅接駁專車，有遊客抱怨「沒看到花海」，對此，楠西區公所趕緊在臉書...

2026台灣燈會3月3日開幕 故宮大道將施放高空煙火秀

2026台灣燈會3月3日開幕，當晚將施放高空煙火，嘉義縣文化觀光局今天公布最佳觀賞位置，晚上7時30分在主燈區舉辦起燈儀...

嘉義市周休普發6千元 警局總動員逾500警力維護安全

嘉義市政府為振興地方經濟，後天周休每日上午8時30分至下午4時，在全市136處發放所，發放振興消費金6千元。市警局為讓市...

影／真假花生難辨…曾遭海關誤扣意外爆紅 藝術家曾慶棟白河開展

藝術家曾慶棟去年因作品雕刻花生有如真花生，遭日本海關誤扣聲名大噪，他近年回到台南白河家鄉定居、創作，即日起在白河張慶芳紀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。