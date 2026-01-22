婚育戶保障10%！台南精華區「宜居小東」社宅 376戶中籤者6月可入住

台南市社會住宅指標案件「宜居小東」已於1月12日截止受理申請，招租戶數共376戶，累計申請案件高達3150件，招租反應相當熱烈，預計6月起陸續入住。

為確保工程品質與後續入住安全，市長黃偉哲今天偕同副秘書長林榮川及設計建築師林洲民，開箱社宅及巡視建築細部與公共空間配置情形。

黃偉哲表示，「宜居小東」社宅位在小東路地下道旁，除坐落在台南公園的正對面，距離台南火車站、成功大學及成大醫院都非常近，地理環境便利性首屈一指，而且工程設計及施工品質也都最好，許多民眾已迫不及待想搬進來。

黃偉哲說，台南的社宅政策從賴清德總統擔任市長時開始規畫，前後任市長一棒接一棒，一步一步的完成，現在已經進入完工收成期。感謝中央與地方攜手合作，打造符合居住正義的社會住宅政策，在市府各局處努力下，一步步讓台南的社宅變得更完善，讓台南更宜居。此外，政府也推出包租代管及租金補貼等政策，幫助民眾降低租屋的負擔，相信定能提供國人更好的居住品質。

都發局表示，「宜居小東」為市府興辦的第3座社會住宅，屬市府自辦興建的公共工程，基地兼具交通便利、學區資源與優質休憩環境，可謂市中心精華區中的社會住宅。此外，配合中央婚育家庭租屋協助政策，推出「婚育戶保障10%」方案，以具體行動支持青年成家與育兒家庭，打造更友善的居住環境。

市府副秘書長兼都發局代理局長林榮川指出，「宜居小東」受到市民高度關注，是台南社宅推動歷程中的重要指標案件。全案在建築與空間規畫上兼顧生活機能與社會照顧需求，1樓設置幼兒園、日照中心及店鋪空間，地下停車場則由交通局委外經營公共停車場，結合托育、長照與生活服務機能，不僅滿足不同年齡層住戶需求，也讓社會住宅成為與社區共融、共好的生活場域。