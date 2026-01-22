快訊

嘉義市府公告春節計程車費率 按夜表加收50元　

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市政府公告春節期間計程車費率加價期間，自連續假日前1天至連續假日結束，2月13日至22日，全日每趟次按夜錶加收50元。圖／嘉市府提供　
因應下月春節連續假期交通需求，嘉市政府公告春節期間計程車費率加價期間，自連續假日前1天至連續假日結束，2月13日至22日，全日每趟次按夜表加收50元，因應返鄉、走春及旅遊人潮，維持春節期間計程車運輸服務量能。

市府表示，農曆春節前後為民眾返鄉團聚、拜年訪友及外出旅遊高峰，計程車乘車需求顯著增加，實施春節費率機制，除可反映假期間人力與營運成本，也有助於提升駕駛出車意願，確保市民及旅客於尖峰時段仍能順利搭乘，避免久候無車情形。

市府交通處指出，春節加價期間，計程車駕駛人應依規定使用計費表計費，並於車內明顯位置揭示相關收費資訊，供乘客搭乘前查閱，如遇有未依規定收費之情事，可記下車號、搭乘時間及地點，向監理單位反映，以利查處，確保春節期間計程車服務品質。

市府呼籲，春節期間親友聚會與應酬場合增加，民眾可多加利用計程車等公共運輸工具，避免酒後駕車，確保行車安全；同時也期盼市民於搭乘時給予計程車駕駛朋友更多體諒與鼓勵，攜手共度平安、順暢的春節假期。

嘉市政府公告春節期間計程車費率加價期間，自連續假日前1天至連續假日結束，2月13日至22日，全日每趟次按夜錶加收50元。圖／嘉市府提供　
