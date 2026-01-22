古蹟維護壓力大…全台首學台南孔廟擴大收費區 全票漲到70元

台南孔廟將調整收費與售票動線。台南市孔廟文化基金會宣布，有「全台首學」之稱的台南孔廟，自2026年1月30日起，將辦理售票處遷移，並同步調整園區收費機制，盼回應古蹟保存責任、文化經營轉型及城市永續治理等長期需求。

基金會指出，過去孔廟僅於進入大成殿後收費，未來收費起點將前移至「全台首學」東大成坊入口，讓民眾一踏入園區，即以行動參與古蹟守護。全票由原本40元調整為70元，優惠票35元，20人以上團體票每人35元。

為維持孔廟作為台南人生活場域與文化座標的公共性，此次調整仍保留多項免費入場對象，包括台南市民、未滿6歲兒童、台南市各級學校學生、70歲以上本國長者、持身心障礙證明者及持有效志工榮譽證者，確保文化資產持續向在地與弱勢族群開放。

基金會說明，台南孔廟為國定古蹟，長年採取自負盈虧的營運模式，並無固定公部門預算補助，日常維護、古物修復及春秋二祭等文化推廣活動，皆仰賴門票與自籌經費支應。現行40元票價已多年未調整，在物價上漲、修復工法專業化及文化內容持續充實的情況下，已難以支撐長期保存所需。

基金會強調，古蹟保存是每日不間斷的工作，票價調整至70元，係比照赤崁樓等市內主要古蹟水準，期在不依賴固定補助下，建立更穩定的財務結構。新增收入將全數投入古蹟維修與環境照護、展覽與解說設備、數位導覽升級、文化內容深化、教育推廣活動、文創商品開發，以及園區友善空間與導覽系統優化等8大面向。

配合收費制度調整，孔廟售票亭也將同步遷移至更符合參觀動線與服務需求的位置，整體設計採極簡風格，材質與色彩呼應原有空間語彙，並遵循不破壞古蹟原貌、具可逆性的原則，確保古蹟本體完整。