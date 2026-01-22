台南孔廟門票1月30日起全面上調 全票漲至70元

快訊

中央社／ 台南22日電
全台首學台南孔廟是台南舊城知名景點，30日起園區票價將全面上調，調整後全票新台幣70元，優待票及團體票都是35元，售票處也會從大成殿移至孔廟東大成坊。台南市孔廟文化基金會提供／中央社
全台首學台南孔廟是台南舊城知名景點，台南市孔廟文化基金會今天宣布，1月30日起園區票價全面上調，全票從新台幣40元調漲至70元，但台南市民仍維持免費入場。

台南市政府文化局今天告訴中央社記者，台南孔廟原僅大成殿需購票入場，票價一律25元，民國110年調整為全票40元，優待票和團體票為30元，如今孔廟文化基金會決定再調漲，且不再局限大成殿，而是踏進孔廟就要購票，售票處也從大成殿移至孔廟東大成坊。

孔廟文化基金會敲定門票1月30日起調漲，全票70元，優待票及團體票都是35元，但台南市民、未滿6歲兒童、台南市各校學生、70歲以上長者、持身心障礙手冊及持志工有效榮譽證者等免費入場。

孔廟文化基金會指出，此次售票處遷移及調整園區收費票價，非單一營運考量，而是回應古蹟守護責任、文化經營轉型與城市永續治理的必要行動。

基金會表示，台南孔廟是國定古蹟，長期採取「自負盈虧」營運模式，無政府固定預算補助，主要仰賴門票與自籌收入支應日常維護、古物修復與春秋二祭等大型文化推廣工作。

基金會認為近年物價上漲、修復工法專業化及文化內容充實等實際需求，難以支撐古蹟長期且延續的照護，此次比照赤崁樓等台南市其他主要古蹟收費，目的是建立更穩定健全的財務結構。

台南孔廟收益將全數投入古蹟維修與環境照護、展覽解說設備、數位導覽升級、文化內容充實、教育活動推廣、孔廟文創商品開發、園區友善空間與導覽系統優化等面向，持續為文化留光，為古蹟續命，邁向更穩固、漫長的文化再生之路。

孔廟 台南 國定古蹟 票價 赤崁樓

