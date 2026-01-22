點亮馬年！雲林高鐵站前大道、農博迎賓花燈 雲林門面更美麗

點亮馬年！雲林縣政府在虎尾農博生態園區入口處及高鐵站前方1.2公里的高鐵綠園道，設置絢爛的藝術彩燈昨晚啟燈，將開燈至今年4月12日點綴雲林的門面，除了賞燈更有互動式的親子花燈，美麗又好玩。縣府希望透過造型彩燈打造溫暖又具科技感的迎春饗宴，讓踏進雲林的遊客就有滿滿的喜氣。

位於高鐵特定區也是虎尾最大的農博生態園區，有大草原、牛軛湖、生態池，是雲林散步休閒好去處，許多大型親子公益活動都在園區舉辦，吸引人潮。

縣府交通工務局為迎接馬年，在農博園區及高鐵綠園道，推出「奔馳雲林・光耀新春」新春燈節，農博園區設有「馬上幸福」、「馬上快樂」、「馬上發光」、「馬上騰飛」、「馬上可愛」、「馬上繽紛」、「馬上有錢」及「馬上光彩」等象徵吉祥喜氣的「八馬」燈區。

在高鐵站前方的高鐵綠園道，則有「祥駒迎春門」、「瑞馬新春舞」，迎接從高鐵站下車的民眾，藉以感受雲林人熱情。

交工局長汪令堯表示，位於農博生態園區的燈組「馬上快樂」、「馬上發光」屬互動式燈具，小朋友按下燈具，可進行數學互動，也有五顆鼓每拍打一下，就會發光和聲響。