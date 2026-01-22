快訊

曾為救不回小生命難眠…詹能傑讓出面罩殉職 前年颱風救災穿制服買便當遭公審

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

聽新聞
0:00 / 0:00

南市自購流感疫苗 26日起開放6月以上非公費接種

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市擴大開放六個月以上市民接種流感疫苗。圖／台南市衛生局提供
台南市擴大開放六個月以上市民接種流感疫苗。圖／台南市衛生局提供

為降低連假期間流感群聚感染風險，台南市府自1月26日起開放自購流感疫苗1900劑，供出生6個月以上非公費對象市民接種，呼籲民眾把握機會，提前建立保護力。

衛生局長李翠鳳表示，近期氣溫波動大，連假期間人員流動增加，擴大自購疫苗接種對象，是為了照顧市民防疫需求，請盡速前往37區衛生所施打，用完為止；接種疫苗可有效降低感染後發生重症及住院風險，共同提升社區防護力。

此外，台南市公費流感疫苗仍有3000餘劑，供符合資格民眾施打，包括65歲以上長者、幼兒、學生、慢性病患者、孕婦，以及醫事防疫相關高風險人員。衛生局提醒，公費疫苗將依實際接種情形逐步用罄，符合資格者應盡早接種。

衛生局提醒，接種流感疫苗後約需兩周時間才能建立保護力，建議民眾於連假前完成接種，以降低感染風險。

同時，新冠疫苗自今年1月1日起至2月28日，全國滿6個月以上民眾皆可接種。衛生局鼓勵市民「左流右新」同步接種流感與新冠疫苗，獲得雙重保護力，守護自身與社區健康

流感疫苗 衛生局 風險

延伸閱讀

科學人／當疫苗遇上民粹…過去拒種牛痘 現今美國政府也削經費？

流感就醫人次破10萬 疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

南市今年爆發首例禽流感 動保處緊急撲殺逾萬隻

國光生技靠代工翻身！腸病毒疫苗進軍越南 如何追上早一步的高端？

相關新聞

台南超人氣「菜奇鴨、夜奇鴨」小貼圖來了！官網免費下載中

台南市超人氣吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」推出全新 13 張實用小貼圖，於官方網站正式上線，提供使用者免費下載。台南市場處...

台南梅嶺長年缺指引、閒置園區沒維護 遊客「追花撲空」敗興

西拉雅國家風景區的台南楠西區梅嶺，是南台灣重要賞梅花據點，每年花季吸引大量遊客上山，多年來缺乏統一、即時的花況資訊發布，...

台南楠西區公所發布追梅攻略 2座老梅園花況勝往年

台南楠西區梅嶺梅花長期缺乏即時花況訊息，市府上周末啟動賞梅接駁專車，有遊客抱怨「沒看到花海」，對此，楠西區公所趕緊在臉書...

南市自購流感疫苗 26日起開放6月以上非公費接種

為降低連假期間流感群聚感染風險，台南市府自1月26日起開放自購流感疫苗1900劑，供出生6個月以上非公費對象市民接種，呼...

嘉義市周末普發6千元！15.8億元現鈔「錢牆」黃敏惠台銀點交

嘉義市政府加碼普發現金進入關鍵準備階段，總經費約15.8億元。市長黃敏惠帶市府團隊上午前往台銀嘉義分行，親自點交大批現鈔...

影／盼了20年！嘉義市府兼市民中心北棟大褸動土 竣工期曝

嘉市民引頸期盼長達20年市府兼市民中心北棟大樓，市府上午辦喜事舉行動土祈福典禮，宣告北棟大樓啟動，統包總經費高達54億餘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。