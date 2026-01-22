聽新聞
南市自購流感疫苗 26日起開放6月以上非公費接種
為降低連假期間流感群聚感染風險，台南市府自1月26日起開放自購流感疫苗1900劑，供出生6個月以上非公費對象市民接種，呼籲民眾把握機會，提前建立保護力。
衛生局長李翠鳳表示，近期氣溫波動大，連假期間人員流動增加，擴大自購疫苗接種對象，是為了照顧市民防疫需求，請盡速前往37區衛生所施打，用完為止；接種疫苗可有效降低感染後發生重症及住院風險，共同提升社區防護力。
此外，台南市公費流感疫苗仍有3000餘劑，供符合資格民眾施打，包括65歲以上長者、幼兒、學生、慢性病患者、孕婦，以及醫事防疫相關高風險人員。衛生局提醒，公費疫苗將依實際接種情形逐步用罄，符合資格者應盡早接種。
衛生局提醒，接種流感疫苗後約需兩周時間才能建立保護力，建議民眾於連假前完成接種，以降低感染風險。
同時，新冠疫苗自今年1月1日起至2月28日，全國滿6個月以上民眾皆可接種。衛生局鼓勵市民「左流右新」同步接種流感與新冠疫苗，獲得雙重保護力，守護自身與社區健康
