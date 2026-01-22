嘉義市周末普發6千元！15.8億元現鈔「錢牆」黃敏惠台銀點交

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市府加碼普發現金進入關鍵準備階段，總經費約15.8億元。市長黃敏惠帶市府團隊上午前往台銀嘉義分行，親自點交大批現鈔，確認金額無誤及發放流程安全無虞，為後天起春節前普發作業做好最後把關。圖／嘉市府提供
嘉義市政府加碼普發現金進入關鍵準備階段，總經費約15.8億元。市長黃敏惠帶市府團隊上午前往台銀嘉義分行，親自點交大批現鈔，確認金額無誤及發放流程安全無虞，為後天起春節前普發作業做好最後把關。15.8億元的千元全新現鈔擺放在一起，形同錢牆壯觀場面，讓人大開眼界，多位到場點鈔人說，從沒看過拿麼多錢，堆放在一起。

24、25日加碼普發每位市民6千元現金，同步發放65歲以上長輩每人千元春節禮金，總經費約15.8億元。黃敏惠點交現鈔，確認發放流程與安全機制，慰問第一線參與點鈔、戒護與發放的工作人員。黃敏惠指出，6千現金不只是短期紓困，更是帶動地方經濟重要引擎，盼透過市民消費，活絡商圈、夜市與在地產業，協助產業復甦與升級轉型，讓城市持續向前。「市府發錢、市民花錢、嘉義市大賺錢」，把資源留在地方，形成正向循環。

市府也同步加碼照顧長輩，發放65歲以上長者每人千元春節禮金。希望長輩共享城市發展成果，安心過好年，也讓節慶消費動能更加擴散。市府共設置136處發放所，採分階段辦理。第一階段24、25日，上午8時30分至下午4時，市民依通知單指定時間地點，攜帶身分證正本及印章前往領取。

第二階段為補領，30、31日及2月6、7日，上午9時至中午12時、下午2時至5時，到戶籍地所屬聯合里辦公處辦理。第三階段提供匯款申請，3月2日至3月15日可採線上或紙本方式向市府申請，款項將於4月30日前撥入指定帳戶，逾期未領取或未申請者，視同放棄。

