影／盼了20年！嘉義市府兼市民中心北棟大褸動土 竣工期曝

嘉市民引頸期盼長達20年市府兼市民中心北棟大樓，市府上午辦喜事舉行動土祈福典禮，宣告北棟大樓啟動，統包總經費高達54億餘元，工期4年，預計2030年底完工啟用，中央地方民代里長們齊聚，見證嘉市政建設重要里程碑。

動土典禮由內政部長劉世芳、市長黃敏惠、議長陳姿妏，立委王美惠、林倩綺及多位議員、里長們出席，共30人持鋤動土，劉世芳盛讚嘉市政中心北棟設計兼具傳統創新，期待新大樓成為引領嘉義進步繁榮重要引擎。北棟大樓等20年後動土，是中央地方合作成果。

黃敏惠表示，北棟大樓設計融入「木都、畫都」城市意象，完工後不僅可遠眺玉山，更將成為市民共享公共空間。典禮，興安國小鼓舞擊樂隊、築夢者與城隍廟什家將接力演出，展現在地文化特色，讓劉世芳驚豔。

北棟大樓規畫地下2層、地上13層多功能現代化辦公大樓，建築師劉培森事務所操刀，以「打開諸羅之門，走進市民之森」為設計主軸，巧妙融合舊城門記憶、木都風采與城市綠意。透過木構造元素，呈現人文溫度與永續精神。

地上1至4樓規畫多目標開放空間，結合城市願景館、市民客廳與層層綠意的「桃城廣場」，提供餐飲、購物、休閒等機能，即使夜間或假日，也能成為市民散步交流的生活綠洲。5至11樓集中市府15個局處聯合辦公，與南棟環保局、地政事務所、東區區公所與戶政事務所，以及鄰近財政局、警察局，形成完整高效的市政園區，讓市民洽公「一次到位」，大幅提升行政效率與服務品質。

為解決長年停車不足問題，地下停車場提供625席汽車位與501席機車位，與南棟地下停車場無縫銜接後，整體可達886席汽車位、逾1100席機車位，較原臨時停車場大幅增加。北棟大樓將申請黃金級綠建築、合格級智慧建築、建築能效一級與耐震標章，打造節能減碳、智慧永續的市政新典範。統包團隊永青營造董事長曾國進典禮上宣示，將爭取金質獎與金安獎，讓嘉市民以這棟建築為榮。