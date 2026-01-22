台灣好所宅齡好協會在雲林成立 啟動在宅尊嚴老化3大行動

超高齡社會帶來居家醫療、居家照護需求增加，台灣好所宅齡好協會在雲林正式成立，未來以居家場域為核心，將推行居家環境改造、生活輔助與陪伴替代療法及吞嚥障礙與飲食尊嚴，以實際生活需求為出發點，讓每個長輩都能在舒適的環境中，透過音樂等輔療身心放鬆下，安心、放心到終老。

「安心、放心吃到人生最後一刻」，是許多長輩的共同心願，也是當下長照重要課題。台灣好所宅齡好協會昨天在雲林正式成立，由長期來致力推動在宅醫療的醫師黃子豪擔任理事長，雲林縣衛生局長曾春美、議員李明哲、雲林縣醫師公會理事長丁榮哲及各界民代共同見證並為社區許願寫下心願卡，並肯定協會超前在做極有意義的事。

好所宅齡好協會未來的服務對象為長時間在家生活，或因身體狀況、生活條件不足而需要額外生活支持的居家個案及其家庭，協會祕書長黃子華說，協會成立初期將推動3大行動目標，第1「讓家成為更好的家」、第2「生活就是治療」、第3「吃到人生最後一刻」。

他說，將來透過社區志工隊並整合相關資源，協助居家個案改善居家環境，包括無障礙、動線、通風、光線，打造更符合日常使用與休養需求的生活空間。其次再導入音樂、藝術與寵物進入居家場域進行陪伴，透過輔助與替代療法，促進情緒連結，紓緩個案情緒及壓力。

此外，為協助長輩能夠安心並放心「吃到人生最後一刻」，將從最基本「食事」做起，吃是每個人最衷心的盼望，也希望在人生最後階段都能保有尊嚴，因此協會將聚焦在宅飲食支持，協助因吞嚥功能改變或年齡、身體條件受限，必須在家生活的個案，都可安心吃到人生最後一刻。

理事長黃子豪指出，協會將以居家場域為核心，推行「在宅飲食支持」、「居家環境改造」與「生活輔助與陪伴替代療法」等具體行動，以實際生活需求為出發點，建立能長期運作的在宅支持模式。