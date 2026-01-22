快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南車站下沉廣場 與都市古蹟立面端景，以古蹟車站作為後站端景，搭配橫跨南北量體的輕量化空橋創造動態視覺效果。大屋頂以薄膜天花過濾自然光宛如美術館般提升整體空間光影質感。。圖／取自交通部鐵道局粉專
台南車站下沉廣場 與都市古蹟立面端景，以古蹟車站作為後站端景，搭配橫跨南北量體的輕量化空橋創造動態視覺效果。大屋頂以薄膜天花過濾自然光宛如美術館般提升整體空間光影質感。。圖／取自交通部鐵道局粉專

台南市區鐵路地下化工程，今年底台南車站暨地下化第一階段工程將正式通車，交通部鐵道局粉專今天曝光新站體風貌，也象徵古都交通門戶進入新紀元。

鐵道局表示，台南車站，是台南古都的重要門戶。隨著市區鐵路地下化計畫持續推進，台南車站新站體也在兼顧交通機能、都市空間與古都記憶下，逐步成形。

配合鐵路地下化，原本被鐵道切割的市區空間將重新串聯。車站地面層將以一頂延續古蹟天際線的「漂浮大屋頂」成為一座通透、開放的「都市大客廳」，提升行人通行效率，同時作為轉乘與市民交流的公共空間。

站體設計兼顧通風、採光，透過大屋頂導入自然採光，結合寬廣的「下沉廣場」，改善候車與轉乘環境。未來旅客可以漫步在「輕量化空橋」，近距離欣賞國定古蹟的建築細節與經典的大時鐘，感受老建築與新工程交錯的獨特魅力。

同時保留鐵道記憶，延續歷史場景，第二月台部分棚架構件將拆除後原地復舊，保留約72公尺(11個跨距)空間，作為候車與多功能使用場域，並規畫於原有軌道上展示車廂，讓鐵道歷史得以保存並融入日常使用。

鐵道局說，穿越百年古都的時光迴廊，台南車站迎向地下化新紀元。

第1階段及第2階段進出車站動線。圖／取自交通部鐵道局粉專
第1階段及第2階段進出車站動線。圖／取自交通部鐵道局粉專
台南車站後站風貌，大屋頂寬度及高度延續古蹟車站，漂浮的大屋頂及下沉廣場共同形塑出都市客廳，大棚架引入通風以及大量二次光線，形成舒適的都市交會場所。圖／取自交通部鐵道局粉專
台南車站後站風貌，大屋頂寬度及高度延續古蹟車站，漂浮的大屋頂及下沉廣場共同形塑出都市客廳，大棚架引入通風以及大量二次光線，形成舒適的都市交會場所。圖／取自交通部鐵道局粉專
台南車站第二月台棚架構件拆除並原地復舊，成為台南人等待火車的記憶空間，與北棟建築結合具備候車及展演機能。。圖／取自交通部鐵道局粉專
台南車站第二月台棚架構件拆除並原地復舊，成為台南人等待火車的記憶空間，與北棟建築結合具備候車及展演機能。。圖／取自交通部鐵道局粉專

台南車站地下化年底通車「漂浮大屋頂、下沈廣場」搶先亮相

台南市區鐵路地下化工程，今年底台南車站暨地下化第一階段工程將正式通車，交通部鐵道局粉專今天曝光新站體風貌，也象徵古都交通...

