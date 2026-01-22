迎寒假春節親子遊好去處 新嘉大昆蟲館森林蝶舞市集美食一次玩

迎寒假、春節，隱身嘉義大學蘭潭校區秘境景點「新嘉大昆蟲館」，將森林與蝴蝶生態完整搬進室內空間，由嘉大委託民間公司經營，去年4月更換經營團隊，由前檜意森活村營運長鄭文吉創立鑫銳公司接手，重新開幕後以嶄新樣貌迎接遊客。

鄭文吉表示，新嘉大昆蟲館以「尊重生命教育」為核心，從昆蟲生命循環切入，引導學生學習珍惜自我、關懷他人與自然，培養同理心與倫理觀。透過觀察生態、導覽解說與故事分享等校園活動，讓孩子理解不隨意傷害生命的重要性，逐步建立謙卑與尊重的態度。生命教育在小孩成人後可轉化為正向社會影響，不僅有助減少霸凌與暴力行為，也能提升人際互信，培養關懷社會、推動環保與包容多元公民意識，降低青少年自傷等問題。

新嘉大昆蟲館重新開幕，以全新環境生態、生命教育場域，結合昆蟲市集、美式輕食異國風味料理吸客。「昆蟲夢幻市集」，周休假日上午10時至下午5時登場，集結特色茶飲、美味點心與創意文創商品，安排導覽解說，帶領遊客深入認識昆蟲奧秘。

台灣位於熱帶與亞熱帶交界，擁有多樣地形與豐富生態環境，適合昆蟲繁衍生存。昆蟲館打造近距離接觸昆蟲生態場域，館內規畫保育類昆蟲模型、彩蝶柱、國內外昆蟲標本展示區、雨林生態區、溫室花園與昆蟲體驗區等，兼具教育與觀賞價值。溫室花園以獨特圓形球體造型設計，種植常見園藝植物與蝴蝶幼蟲所需食草，館內蝴蝶種類最高可達25種。球體內部設置環繞步道，讓民眾近距離體驗與蝶共舞沉浸感；全台唯一「旋轉彩蝶柱」是熱門拍照打卡點，遊客還能親手觸摸昆蟲，深受親子族群喜愛。