台南超人氣「菜奇鴨、夜奇鴨」小貼圖來了！官網免費下載中

台南市超人氣吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」推出全新 13 張實用小貼圖，於官方網站正式上線，提供使用者免費下載。台南市場處表示，此次小貼圖以可愛逗趣的角色魅力，結合高度實用的聊天情境與節慶運用設計，期望為民眾的日常溝通增添更多趣味與情感溫度，讓可愛的市場處IP走進您的生活，帶來趣味性。

市長黃偉哲表示，菜奇鴨與夜奇鴨深受民眾喜愛，此次推出全新實用小貼圖，不僅展現角色活潑可愛的形象，更貼近日常生活溝通需求，讓貼圖成為民眾傳遞祝福、表達情緒的貼心工具，也帶給大家新年好心情。期盼透過數位貼圖的方式，拉近市府與民眾之間的距離，讓市政宣傳更生活化、更有溫度。

經濟發展局長張婷媛表示，本次小貼圖設計以「實用性」為核心，透過一致性的角色視覺風格與完整的使用情境規劃，涵蓋祝福問候、心情回應及輕鬆互動等常見聊天情境，讓使用者在日常通訊中能更快速、直覺地表達情緒，同時提升貼圖在實際使用上的便利性與親和力。