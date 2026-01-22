民主聖地地標嘉義中央噴水圓環 農曆年前修繕完工期曝

嘉義市最代表性民主聖地地標-中央噴水圓環，農曆年前2月初，啟動修繕工程，距上次整修間隔長達逾半世紀，為免影響返鄉車潮及遊客，春節停工，全部工期半年共180天，總工程經費3千萬元，完工後讓這座承載逾百年世代記憶城市象徵，在安全升級下，延續歷史風貌。

去年市府提修繕計畫，曾引發地方人士質疑拆除引發爭議。建設處澄清「只修不拆」，透過多場說明會溝通，最終取得共識定案。市府強調，工程以「修繕為主、維持原貌」為原則，在不改變圓環整體樣貌下，針對結構安全、老舊管線及長年漏水問題全面改善，完整保留象徵嘉義精神「KANO」意象，投手吳明捷塑像。施工期間每日上午9時至下午4時，施作範圍限圓環內部，不涉及周邊人行道與道路，降低對交通影響，車流維持正常運作，施工安排義交疏導。

工程內容，將噴水圓環中央水泥基座「KANO」意象，投手吳明捷塑像使用的材料玻璃纖維（FRP），改為耐久性銅製雕像；受市民喜愛的「七彩噴水」燈光系統全面升級全LED設備，色彩層次更豐富、夜間視覺效果更炫麗。另針對周邊破損水泥護欄、老舊機電與控制系統一併整修，將地下控制系統改為地上，提升後續維護與安全性。