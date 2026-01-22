台南五妃街同地接連塌陷 2坑洞已回填

台南中西區五妃街接近西門路口1處建案工地旁，前天下午出現大坑洞，市府剛完成灌漿回填，昨天上午又塌陷，1輛砂石車左後輪陷入，已是2年內4度出現「天坑」，市府工務局昨確認原因又與工地有關，疑似連續壁滲漏，對營造業者開罰9萬元，並暫緩工程。

工務局同步啟動鄰房監測，初步檢視周邊建物尚無結構安全疑慮，已完成透地雷達檢測，報告1至2日內出爐，釐清地面下狀況。

五妃街接近西門路口位於鬧區，前年3月下午路面塌陷，出現長15公尺、寬5公尺、深3公尺的坑洞，1輛小貨車掉落洞內，吊車救援時也翻覆，當時市府調查為建案工地連續壁施工導致；去年7月，該處路面又塌陷，經查為自來水管破裂導致。

前天下午2時40分許，路面又突然下陷出現大坑洞，工務局調派廠商灌漿回填、穩定路基，不過昨天上午再度塌陷，沒人受傷。前年的天坑位置緊鄰建案工地，此次的坑洞偏向路面中間，讓工務局一度懷疑兩起事故可能沒有關聯，已請結構及大地技師公會勘查。

工務局表示，昨天的坑洞是前天雷達掃描訊號異常的範圍，廠商為盡快恢復交通及善後，機具施作重壓又造成坑洞，疑似工地連續壁滲漏，已要求營造業者解決。