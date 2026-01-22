聽新聞
台南新化舊市場轉型衛福園區 4樓將設親子館
台南新化區公所旁的新化果菜市場多年前搬遷，原址轉型為新化衛生所暨衛福園區，由衛生、社會、民政等單位進駐，昨天動工，預計明年底完工；由於議員爭取蓋至4樓、增設親子悠遊館，確定納入工程，將能滿足當地近1800名幼兒需求。
衛福園區原本預算2.3億元蓋3層樓，變更設計將耗資2.8億元，打造L型的4層樓建築，1樓是新化衛生所及社會局身障者服務中心，2樓是辦公廳舍與托嬰中心、3樓是活動中心與日照中心，4樓為親子悠遊館。
日前市場原址完成拆除作業，市長黃偉哲昨於動工儀式說，未來進駐多個單位，可望提供嬰幼兒、家庭、長者及身心障礙者全方位、一站式的照顧與支持服務，減輕家庭照顧負擔、提升整體生活品質。
衛生局長李翠鳳說，原有新化區衛生所因空間老舊且服務動線受限，難以因應需求，此次重建將全面改善舊有設施不足的問題，包括導入更完善的空間配置與現代化設備，優化民眾候診與服務流程，提升預防保健、疫苗接種及健康諮詢等服務品質，同時兼顧無障礙設計、完善動線與安全管理，營造更舒適且具包容性的就醫環境。
