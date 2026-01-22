嘉義縣青創補助放寬門檻 首增「接班組」盼2、3代助產業轉型

嘉義縣政府的青年創業獎勵補助計畫今年首度增設「接班傳承組」，鼓勵2代、3代接班人協助產業轉型，同時大幅下修申請門檻，實收資本額僅需15萬元就可申請，昨啟動計畫，徵件即日起至2月24日止，縣長翁章梁說，盼減低創業失敗風險。

縣府勞青處表示，補助計畫有新創事業組、接班傳承組，申請對象為設籍嘉縣18至45歲的公司負責人、企業接班人，每組團隊基本補助30萬元，將評選前2名優秀團隊，再加碼10萬元，且新創事業組的資格放寬為公司或商業設立未滿8年皆可申請，實收資本額也下修至15萬元，降低創業起步難度。

接班傳承組方面，公司須成立逾8年，申請者是2代或3代接班人，目標為協助家族企業由年輕世代接班，導入創新模式推動轉型升級。

翁章梁昨宣傳計畫內容，曾獲補助的連衣連文創工作室負責人陳詩婷，特別送上為他量身定制的手工西裝。陳詩婷說，剛成立工作室時沒沒無聞，去年代表台灣到韓國比賽，獲女裝裁剪青年組金牌，縣長公開嘉勉並透過媒體曝光，陸續收到主動洽談商業合作的機會，感謝縣府協助返鄉青年扎根。

阿里山花農2代葉芝瑜說，她回鄉打造百合花品牌，開創百合花季，除縣府青創資金挹注外，縣長也到阿里山協助拍影片行銷，提升知名度增加2成業績，會持續讓世界看見嘉義優質農業。

另，順風咖啡負責人張欽智認為，除青創補助仍須申請貸款，盼縣府協助貸到更多金額或爭取到更低利率。