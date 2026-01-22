聽新聞
嘉義縣青創補助放寬門檻 首增「接班組」盼2、3代助產業轉型

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
曾獲嘉縣府補助的連衣連文創工作室負責人陳詩婷（左）為縣長翁章梁（右）量身設計1套西裝，表達感謝。記者黃于凡／攝影
曾獲嘉縣府補助的連衣連文創工作室負責人陳詩婷（左）為縣長翁章梁（右）量身設計1套西裝，表達感謝。記者黃于凡／攝影

嘉義縣政府的青年創業獎勵補助計畫今年首度增設「接班傳承組」，鼓勵2代、3代接班人協助產業轉型，同時大幅下修申請門檻，實收資本額僅需15萬元就可申請，昨啟動計畫，徵件即日起至2月24日止，縣長翁章梁說，盼減低創業失敗風險。

縣府勞青處表示，補助計畫有新創事業組、接班傳承組，申請對象為設籍嘉縣18至45歲的公司負責人、企業接班人，每組團隊基本補助30萬元，將評選前2名優秀團隊，再加碼10萬元，且新創事業組的資格放寬為公司或商業設立未滿8年皆可申請，實收資本額也下修至15萬元，降低創業起步難度。

接班傳承組方面，公司須成立逾8年，申請者是2代或3代接班人，目標為協助家族企業由年輕世代接班，導入創新模式推動轉型升級。

翁章梁昨宣傳計畫內容，曾獲補助的連衣連文創工作室負責人陳詩婷，特別送上為他量身定制的手工西裝。陳詩婷說，剛成立工作室時沒沒無聞，去年代表台灣到韓國比賽，獲女裝裁剪青年組金牌，縣長公開嘉勉並透過媒體曝光，陸續收到主動洽談商業合作的機會，感謝縣府協助返鄉青年扎根。

阿里山花農2代葉芝瑜說，她回鄉打造百合花品牌，開創百合花季，除縣府青創資金挹注外，縣長也到阿里山協助拍影片行銷，提升知名度增加2成業績，會持續讓世界看見嘉義優質農業。

另，順風咖啡負責人張欽智認為，除青創補助仍須申請貸款，盼縣府協助貸到更多金額或爭取到更低利率。

嘉義 翁章梁 青創 阿里山 韓國

相關新聞

台南新化舊市場轉型衛福園區 4樓將設親子館

台南新化區公所旁的新化果菜市場多年前搬遷，原址轉型為新化衛生所暨衛福園區，由衛生、社會、民政等單位進駐，昨天動工，預計明...

台南楠西區公所發布追梅攻略 2座老梅園花況勝往年

台南楠西區梅嶺梅花長期缺乏即時花況訊息，市府上周末啟動賞梅接駁專車，有遊客抱怨「沒看到花海」，對此，楠西區公所趕緊在臉書...

台南梅嶺長年缺指引、閒置園區沒維護 遊客「追花撲空」敗興

西拉雅國家風景區的台南楠西區梅嶺，是南台灣重要賞梅花據點，每年花季吸引大量遊客上山，多年來缺乏統一、即時的花況資訊發布，...

台南五妃街同地接連塌陷 2坑洞已回填

台南中西區五妃街接近西門路口1處建案工地旁，前天下午出現大坑洞，市府剛完成灌漿回填，昨天上午又塌陷，1輛砂石車左後輪陷入...

梅花季上山「追花撲空」 台南梅嶺花況資訊不明觀旅局說話了

位於西拉雅國家風景區內的台南楠西梅嶺，是南台灣重要賞梅據點，每年梅花季吸引大量遊客上山，卻因多年來缺乏統一、即時的花況資...

