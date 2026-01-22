聽新聞
0:00 / 0:00

台南楠西區公所發布追梅攻略 2座老梅園花況勝往年

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南梅嶺日日林間林家老梅園的梅花盛開，遊客在梅園取景拍照。記者吳淑玲／攝影
台南梅嶺日日林間林家老梅園的梅花盛開，遊客在梅園取景拍照。記者吳淑玲／攝影

台南楠西區梅嶺梅花長期缺乏即時花況訊息，市府上周末啟動賞梅接駁專車，有遊客抱怨「沒看到花海」，對此，楠西區公所趕緊在臉書粉專推出「賞花攻略」，目前花況集中在福來百年梅園及伍龍步道的日日林間林家老梅園，且花況之美勝過往年。

楠西區公所臉書收到許多人私訊表示，「怎麼到了梅嶺卻沒找不到整片花海？」為讓遊客不虛此行，會立即在粉專公布「追梅攻略」。

福來老梅園園主陳居峰說，因梅嶺的梅樹分布於各個區域，且海拔高低不同、品種差異等因素，加上近期天氣影響，各區花期盛開時程也有所不同。

日日林間林家老梅園梅農林靜淑指出，梅園一處是在伍龍殿往下走一小段路，以往是祕境較少公開，但今年花況很美，特別公開讓更多遊客賞花；另處是伍龍殿往上走約5分鐘，有種植數百株梅花。

彰化遊客說，陸續到南投和梅嶺賞花，梅嶺梅花分布較分散，且有的已開完、長出小小的青梅，還有不少含苞待放，再來一波低溫，應還會再綻放。

交通局表示，本周六、日有免費接駁專車，行駛往返綠柏園至梅嶺二層坪，上午9時開始運行，末班車下山為下午4時，每20至30分鐘1班，依人潮機動加班，在二層坪梅嶺站車亭及綠柏園接駁站搭車處設置QR Code，可即時得知梅花分布及花況；搭大台南公車可在玉井站轉搭台灣好行梅嶺線上山，假日每日往返18班次。

台南 梅花 彰化 QR Code 公車 觀光

延伸閱讀

影／台南梅嶺梅花盛開卻看不到花海？「追梅攻略」來了

冷空氣正南下...南港公園梅花開了 把握最佳賞花期  

全台唯一！武陵農場高山音樂會今登場 迎接梅花、櫻花季到來

嘉義縣山區梅花逐步盛開 文觀局邀遊客賞花

相關新聞

台南新化舊市場轉型衛福園區 4樓將設親子館

台南新化區公所旁的新化果菜市場多年前搬遷，原址轉型為新化衛生所暨衛福園區，由衛生、社會、民政等單位進駐，昨天動工，預計明...

嘉義縣青創補助放寬門檻 首增「接班組」盼2、3代助產業轉型

嘉義縣政府的青年創業獎勵補助計畫今年首度增設「接班傳承組」，鼓勵2代、3代接班人協助產業轉型，同時大幅下修申請門檻，實收...

台南楠西區公所發布追梅攻略 2座老梅園花況勝往年

台南楠西區梅嶺梅花長期缺乏即時花況訊息，市府上周末啟動賞梅接駁專車，有遊客抱怨「沒看到花海」，對此，楠西區公所趕緊在臉書...

台南梅嶺長年缺指引、閒置園區沒維護 遊客「追花撲空」敗興

西拉雅國家風景區的台南楠西區梅嶺，是南台灣重要賞梅花據點，每年花季吸引大量遊客上山，多年來缺乏統一、即時的花況資訊發布，...

台南五妃街同地接連塌陷 2坑洞已回填

台南中西區五妃街接近西門路口1處建案工地旁，前天下午出現大坑洞，市府剛完成灌漿回填，昨天上午又塌陷，1輛砂石車左後輪陷入...

梅花季上山「追花撲空」 台南梅嶺花況資訊不明觀旅局說話了

位於西拉雅國家風景區內的台南楠西梅嶺，是南台灣重要賞梅據點，每年梅花季吸引大量遊客上山，卻因多年來缺乏統一、即時的花況資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。