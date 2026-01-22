台南楠西區公所發布追梅攻略 2座老梅園花況勝往年

台南楠西區梅嶺梅花長期缺乏即時花況訊息，市府上周末啟動賞梅接駁專車，有遊客抱怨「沒看到花海」，對此，楠西區公所趕緊在臉書粉專推出「賞花攻略」，目前花況集中在福來百年梅園及伍龍步道的日日林間林家老梅園，且花況之美勝過往年。

楠西區公所臉書收到許多人私訊表示，「怎麼到了梅嶺卻沒找不到整片花海？」為讓遊客不虛此行，會立即在粉專公布「追梅攻略」。

福來老梅園園主陳居峰說，因梅嶺的梅樹分布於各個區域，且海拔高低不同、品種差異等因素，加上近期天氣影響，各區花期盛開時程也有所不同。

日日林間林家老梅園梅農林靜淑指出，梅園一處是在伍龍殿往下走一小段路，以往是祕境較少公開，但今年花況很美，特別公開讓更多遊客賞花；另處是伍龍殿往上走約5分鐘，有種植數百株梅花。

有彰化遊客說，陸續到南投和梅嶺賞花，梅嶺梅花分布較分散，且有的已開完、長出小小的青梅，還有不少含苞待放，再來一波低溫，應還會再綻放。

交通局表示，本周六、日有免費接駁專車，行駛往返綠柏園至梅嶺二層坪，上午9時開始運行，末班車下山為下午4時，每20至30分鐘1班，依人潮機動加班，在二層坪梅嶺站車亭及綠柏園接駁站搭車處設置QR Code，可即時得知梅花分布及花況；搭大台南公車可在玉井站轉搭台灣好行梅嶺線上山，假日每日往返18班次。