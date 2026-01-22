聽新聞
台南梅嶺長年缺指引、閒置園區沒維護 遊客「追花撲空」敗興

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
梅嶺有許多梅園缺乏管理，例如神祕氣場露營區上方200公尺有約2公頃的梅園，缺乏整理及道路狹窄，地方呼籲公部門出面整合，以認養環境方式擴大賞花區域。圖／林明賢提供
西拉雅國家風景區的台南楠西區梅嶺，是南台灣重要賞梅花據點，每年花季吸引大量遊客上山，多年來缺乏統一、即時的花況資訊發布，「追花撲空」衝擊觀光形象，業者呼籲公部門出面整合，地方也願認養整理梅園環境，並拓寬環山道路，讓賞花區擴大。

南市觀光旅遊局表示，會全面檢討，明年整合發布即時花況資訊，由於梅嶺各步道均有梅樹分布，受天候、品種及管理方式不同影響，花期不一，已指示區公所深入了解現地狀況、加強花況指引標示。

梅嶺梅花在元旦前後盛開，約可持續到本月底，但有遊客上山賞花撲空，怨言四起。楠西商圈發展協會理事長林明賢說，梅嶺梅花吸引遊客大量湧入，因缺乏明確指引，不少人闖進久未整理的私有梅園，雜草叢生、動線不明，造成遊客不滿，加上初期尚未啟動接駁措施，山區道路一度壅塞，交通混亂也讓外界留下負面印象。

林明賢指出，梅嶺梅園多屬私有，部分農民年事已高，無力再整理園區，導致原本花況良好的梅園無法對外開放，自己經營西拉雅國家風景區委外的神祕氣場露營區上方約200公尺就有約2公頃梅園，花開時景觀壯觀，只是園主90多歲無力管理，雜草叢生，遊客難以進入，先前嘗試溝通，農民坦言「真的整理不來」。

林明賢認為，若能由市府或西拉雅風景區管理處出面整合，結合商圈與業者力量，推動梅園認養、協助環境整理，並同步改善、拓寬環山道路，不僅可擴大賞花範圍，也有助形塑完整遊程，讓梅嶺成為帶動楠西山區觀光的領頭羊。

楠西區長何榮長表示，已上山盤點花況，並彙整資訊公告於區公所網站，針對民眾建議，花季過後會協調，盼把賞梅季辦得更完善。

西拉雅 台南 梅花 元旦 觀光 露營區

