台南官田社子農村社區土地重劃…地主過半同意 將送內政部審核

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南官田社子農村社區土地重劃已獲地主過半數同意。圖／南市地政局提供
台南市官田社子農村社區土地重劃意願調查結果出爐，私有土地所有權人同意參與比例達約67.16%，同意面積比例約83.39%，顯示地主參與意願相當踴躍。地政局表示，後續將提報台南市農村社區土地重劃委員會審議，再送內政部核定。

官田社子社區目前道路狹窄彎曲、公共設施不足，周邊農產豐富，包括芒果、番茄、酪梨及龍眼等，但缺乏完善的社區集貨場。透過土地重劃，將重新規畫道路、設置滯洪設施、社區活動中心及集貨場用地，改善交通路網，串連新舊聚落，解決產權複雜問題，並促進在地農特產行銷，帶動社區經濟及土地活化，提升農村生活品質。

地政局長陳淑美指出，本案以社區發展願景及居民需求為基礎，由下而上規畫設計，可解決地籍混亂及土地產權複雜問題，並開闢必要公共設施，包括道路、綠地、生態滯洪池兼公園，保留社區活動中心及集貨場用地，設置污水處理設施，並融入農村特色、防災、景觀休憩及環境友善概念。

本案工程設計費約642萬元，由內政部補助，已於2025年3月6日核定，設計工程已啟動。重劃工程費用由政府負擔99%，地主僅需負擔1%，預計完成後可改善生活環境並提升土地使用價值。地政局將持續爭取後續建設經費，完成工程設計後辦理發包，推動兼具農村文化特色與生態保育的生活環境，促進地方繁榮。

