品嘗正當時 台南鹽水番茄線上訂購限量送果乾

冬季品嘗正當時，著名的台南鹽水番茄進入盛產期，鹽水農會同步推出限量番茄推廣組合優惠，限量50組，即日起採線上訂購，還加送番茄果乾等好康。

農業局長李芳林表示，南市番茄種植面積約418公頃，鹽水區種植面積達142公頃，占全市約34%，為南市重要番茄產區。鹽水地區所生產的小果番茄，以甜度高、口感紮實著稱，深受市場肯定。

鹽水農會總幹事邱子軒指出，番茄熱量低、營養價值高，是冬季相當受歡迎的健康水果。鹽水番茄在日夜溫差大的氣候條件下生長，果實風味濃郁、酸甜適中，歡迎民眾把握產季，選購新鮮又安心的在地番茄。

為提升番茄生產安全與品質，鹽水區農會持續輔導農友參加「番茄集團產銷履歷」及農產品生產追溯認證，為鼓勵農民精進栽培管理技術、提升番茄品質。並自2021年起連續辦理四屆小果番茄品質評鑑競賽，成功帶動農友良性競爭與產業升級，讓民眾更了解番茄從產地到餐桌的用心過程。

邱子軒表示，為推廣鹽水在地優質番茄，農會同步推出限量番茄推廣組合，每組10盒裝新鮮鹽地產銷履歷番茄，限量50組，採線上訂購（https://forms.gle/3KJH9St2KynpDzHU8）