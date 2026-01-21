快訊

嘉市文化公園1280萬整修 估農曆年前完工、新增遮蔭設施

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
確保兒童遊戲安全提升休憩品質，嘉市文化公園遊具整修可望2月完工。記者李宗祐／攝影
確保兒童遊戲安全提升休憩品質，嘉市文化公園遊具整修可望2月完工。記者李宗祐／攝影

鄰近嘉義市文化路夜市的文化公園，以諸羅樹蛙主題遊具聞名，被孩童親切戲稱為「青蛙公園」，是市區最重要的親子休憩熱點。由於遊具自去年11月7日開工整修，已施工一段時間，隨農曆年節將至，不少家長憂慮工程是否能趕在春節前完成，以免假期少了一個帶孩子放電的好去處。市府表示，目前整修工程進度穩定，工期為90日曆天，預計2026年2月農曆年前完工，確保市民能如期使用。

市府建設處表示，文化公園遊具啟用後使用率極高，導致設施老化與磨損破壞率提升，修繕頻繁。為確保兒童遊戲安全並提升整體品質，市府編列1280萬元經費進行整修及檢驗，內容包括更新老舊遊具與地墊、改善排水與安全設施，並特別增設民眾高度期待的遮蔭設施，同時增加鞦韆及搖搖馬，讓不同年齡的孩童都能盡情同樂。

針對民眾關心的法規檢驗流程，市府表示，依規定遊具皆須通過政府合格認定，目前已安排TAF實驗室預計於1月底辦理檢驗。雖然檢驗過程嚴謹，但相關作業已提前規畫，並不會影響整體進度，目標就是趕在農曆年前開放，讓家長與孩子在春節期間有安全、完善的遊戲空間。

文化公園長期以來是嘉義市熱門的免費親子景點，其共融式遊戲場以嘉義特有種「諸羅樹蛙」為發想，設計出蛙蹼造型溜滑梯、大轉盤、彈跳床及沙坑等12種獨特遊具，兼具趣味與地方特色。園區內還設有適合學齡前兒童的圍欄沙坑，以及能學習數學的「頭好壯壯蛙王」益智設施，多元設備滿足各年齡層需求。

除了遊樂設施，文化公園與文化路夜市接鄰的便利性，更使其成為具備休閒、觀光與運動功能的都市綠地。民眾在品嘗夜市美食後，常會漫步至公園享受大片草皮與林蔭步道，夜間的綠坡與光廊營造出浪漫氛圍，搭配街頭表演，展現出獨特的夜間魅力。隨著完工日期接近，這座兼具在地特色與便利功能的公園，將以全新面貌迎接返鄉人潮與遊客。

文化公園共融遊戲場全面升級，市府預計1月底完成檢驗趕春節開放。記者李宗祐／攝影
文化公園共融遊戲場全面升級，市府預計1月底完成檢驗趕春節開放。記者李宗祐／攝影
市府已在去年11月7日開工整修。圖／翻攝臉書
市府已在去年11月7日開工整修。圖／翻攝臉書
市府建設處表示，整修工程特別增設民眾高度期待的遮蔭設施。圖／翻攝臉書
市府建設處表示，整修工程特別增設民眾高度期待的遮蔭設施。圖／翻攝臉書
解決文化公園遊具老化損壞問題，市府編預算增設搖搖馬與遮蔭計畫完工。記者李宗祐／攝影
解決文化公園遊具老化損壞問題，市府編預算增設搖搖馬與遮蔭計畫完工。記者李宗祐／攝影

嘉義 夜市 農曆年

